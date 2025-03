Boric reafirmó apoyo a Cariola tras revelarse chat con severas críticas e insultos

El Presidente Gabriel Boric reafirmó este viernes su apoyo público a la líder de la Cámara Baja, Karol Cariola, en medio de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de tráfico de influencias y de cohecho.

La discusión de los aspectos judiciales de la causa derivada de "Sierra Bella" tomó este viernes por la noche un nuevo matiz político, al revelar el diario La Tercera nuevos chats entre la diputada y su correligionaria comunista Irací Hassler.

En uno de éstos, intercambian severas críticas respecto de la marcha del Gobierno, cuestionan con dureza a algunos de sus más altos representantes e incluso disparan algunos insultos, que alcanzan a la figura del Jefe de Estado.

Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural. Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos.

Pero a mí no me van a poner en contra de… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 15, 2025

"Este gobierno es lo peor que nos ha pasado"

El 30 de diciembre de 2022, día en que Gabriel Boric dio curso a los polémicos indultos a 12 "presos del estallido" y al exfrentista Jorge Mateluna, Karol Cariola confiesa a Hassler: "Estoy muy decepcionada del proyecto político".

"Pucha, sí... está todo tan difícil y desdibujado", contestó la alcaldesa.

"Este gobierno es lo peor que nos ha pasado", profundiza la diputada.

"Me da tanta lata q se haya perdido la opción al principio de empujar cambios. (...) No se ha logrado prácticamente nada (...) Lo del indulto puede estar bien, pero debió ser el primer mes de gobierno ", apunta Hassler.

"Puros costos. Para que otros se den gustitos. (...) El P es una mierda de ser humano", se queja la parlamentaria.

De acuerdo a la "interpretación de la PDI", plasmada en el informe que presentó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para solicitar la autorización del allanamiento al domicilio de Cariola, al referirse a "P", la congresista está aludiendo al Presidente de la República, Gabriel Boric.

"Un cuico culiao sin experiencia política dirigiendo un país"

La conversación continúa con Karol Cariola deplorando la personalidad y los valores de algunos de los principales funcionarios de La Moneda.

"Quiero estar lo más lejos posible de toda esa gente. (...) Los encuentro asquerosos. Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos", escribe.

"Saben cómo hacerla pa salvarse solos", coincide Hassler, que le comenta haberse reunido "el otro día con Camila y Matías": según la PDI, está aludiendo a la ministra vocera, también militante comunista, Camila Vallejo; y al abogado Matías Meza-Lopehandía, entonces jefe de gabinete de Gabriel Boric.

"(Son) un par de entreguistas. Sin principios", responde Cariola.

"Me llamó la atención como la preocupación por el show, abiertamente diciendo q en gestión no siempre puedes hacer tantas cosas así q hay q hacer espectáculo. Q no digo q no se haga, pero era algo muy prioritario para Matías. Y me calza con donde llevan al Presidente, a ene cosas light de imágenes q no te justifican el estar aquí", cuestiona la jefa comunal.

"Asqueroso", retruca Cariola: "Matías es un cuico culiao. Sin experiencia política. Dirigiendo un país".

Boric: "Me parece de lo más natural"

A través de su cuenta en Twitter, el Presidente Boric reaccionó a la publicación de La Tercera y optó por restarle gravedad a las palabras indicadas.

"Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de lo más natural", apuntó.

"Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos. Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día, en confianza, hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza", enfatizó Boric, enviando "un abrazo grande a Karol e Irací".

A inicios de esta semana, en medio de la moción de censura que enfrentó la presidenta de la Cámara, el Mandatario le había manifestado público apoyo.

Critican a Karol Cariola por defenderse, después de tener a su hijo Borja, mientras la atacan con saña. Que pretenden? Que no se defienda, renuncie a la presunción de inocencia y se rinda ante los insultos de la derecha?



No la conocen.



Karol siempre ha manifestado en palabra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 11, 2025

Lo propio había hecho en medio de su posnatal, la "entreguista" ministra Vallejo.

A las mujeres nos ha tocado históricamente luchar por conquistar nuestros derechos y una vez conquistados nos ha tocado defendernos para que no sean olvidados ni pasados a llevar. Hoy más que nunca queda en evidencia esa necesidad.



Traer un bebé al mundo es un proceso… pic.twitter.com/y3lqtcZ7tV — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) March 11, 2025

Karol Cariola: "Me arrepiento, no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas"

La diputada Cariola reaccionó también en la red social a la filtración periodística, y dijo haberse disculpado con las personas mencionadas y agredidas en los mensajes.

"Lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Irací y yo, que no tienen nada que ver con la investigación", escribió en X.

"Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento, y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas", explicó.

"Es un cahuin de poca monta, ya que tengo la más alta valoración de las 3 personas mencionadas y sé que ellos lo saben, les he hecho llegar mis disculpas", lamentó la legisladora comunista.