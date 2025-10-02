Boric responde a Kast: "Conversar de política y propuestas no es cobarde, sino democrático"

"Conversar de política y de las propuestas (presidenciales) no es cobarde, sino democrático", respondió el Presidente Gabriel Boric al abanderado republicano, José Antonio Kast, que acusó "cobardía" y "corrupción" del Mandatario por haber criticado su ambicioso plan de ajuste fiscal durante cadena nacional.

En aquella instancia, el Presidente detalló los principales puntos del proyecto de ley de Presupuesto 2026 -que fue ingresado al Congreso el martes- y, sin nombrar explícitamente a Kast, fustigó la "irresponsable e indeseable" idea de recortar 6.000 millones de dólares de gasto "sin decir dónde se hará el ajuste" y "sin afectar beneficios sociales".

Ante esto, Kast arremetió: "Lo que hizo ayer (martes el Presidente), vuelvo a insistir, es un acto de cobardía, un acto de corrupción, porque está usando fondos públicos y se cuida de no mencionarme". Además, acusó que Boric "señala cosas usando su plataforma para mentirle a la ciudadanía y decirle que nosotros vamos a restringir beneficios sociales".

Sin embargo, esta jornada el Presidente contestó: "No estoy para polémicas tan chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento y eso es de lo que está preocupado el Gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo".

"Yo, como Presidente de la República, que tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Lo que pasa es que conversar de política y de las propuestas no es cobarde, sino democrático; quizás a algunos no les gusta eso, pero, por lo menos, estoy muy convencido de que es necesario y defender lo logrado es parte de nuestra labor", enfatizó Boric.