Boric se reunió con Lagos: "Hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron"

"Hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron", destacó este jueves el Presidente Gabriel Boric tras reunirse con el ex mandatario Ricardo Lagos Escobar en la Fundación Democracia y Desarrollo, liderada por la otrora autoridad.

El encuentro -que había sido previsto hace días- fue valorado por el jefe de Gobierno: "Hoy me reuní con el ex Presidente Lagos a conversar sobre Chile y sus tremendos desafíos", indicó a través de su cuenta de Twitter.

"La historia de nuestra República es siempre más grande que cada uno de nosotros por separado, y hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron. ¡Seguimos!", complementó Boric.

La reunión se concretó una semana después de que Lagos declinara asistir a la ceremonia de entrega de la propuesta de nueva Carta Fundamental de la Convención Constitucional, fijada para el 4 de julio.

"He decidido no participar en la Ceremonia de Clausura donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más", fue parte del argumento que entregó Lagos en una carta enviada al órgano constituyente, una decisión que se dio en medio de la incertidumbre que existió sobre la participación de los ex Presidentes en la cita.

La polémica por las invitaciones también fue cuestionada por Boric, quien el pasado viernes, al ser consultado por esto, indicó que le parecía "muy bueno que se reconozca el aporte que todos quienes nos antecedieron han hecho para que lleguemos a este momento".

Aunque finalmente -tras varias semanas de dudas y polémicas- la Convención decretó invitar a las autoridades pasadas del país, ninguno asistirá a la entrega del borrador constitucional.