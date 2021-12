Boric tras reunión con Piñera: "Estamos más conscientes de los desafíos que tenemos"

El presidente electo, Gabriel Boric, destacó que, pese a las diferencias políticas con el Presidente Sebastián Piñera, el "Estado de Chile sigue siendo uno" luego de sostener una larga reunión en La Moneda dando inicio al traspaso de mando que concluirá el 11 de marzo cuando tome el poder.

Boric aseguró que ésta "fue una reunión con altura de miras" y "creo que hoy día estamos más conscientes de los desafíos que tenemos que abordar".

"Vamos a tener un traspaso de mando ordenado, institucional, donde el aparato del Estado se pone en función de que la democracia funcione", resaltó.

"Tanto la visita de José Antonio Kast ayer, como la reunión de trabajo que tuvimos hoy día con el Presidente Piñera y sus ministros, me parecen que hablan bien de nuestro país -valoró- Es algo que yo valoro y espero podamos profundizar".

"(En la reunión) Conversamos de diferentes temas, materias internacionales donde es importante tener una política de continuidad en las relaciones internacionales. Materias relativas a la pandemia a la importancia de la reactivación económica, cuestiones presupuestarias, y además no podía dejar de plantear la tremenda preocupación que tenemos por que no se instale en Chile la impunidad en materia de violaciones a los Derechos Humanos", insistió el diputado.

"Fue una reunión con altura de miras, como corresponde entre un Presidente en ejercicio y un Presidente electo", destacó Boric, agregando que: "Hoy día estamos más concientes de los tremendos desafíos que vamos a tener que abordar. Me voy tranquilo, porque vamos a tener un traspaso de mando institucional en donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione. Eso es una buena noticia para Chile".

EL NUEVO GABINETE

Consultado sobre la elaboración de su gabinete, el Presidente electo puntualizó que "ahora en la conversación revisábamos que el Presidente Piñera en su segundo mandato, en el periodo de transición que estamos viviendo hoy día, nombró a su gabinete el 22 de enero... O sea cerca de un mes después de la elección; yo espero no superar ese plazo, pero, además, estamos concientes que es importante para el país otorgar certezas".

Hoy, visitamos el Palacio de La Moneda, por invitación del Presidente Piñera. Cuando estuve frente al busto de Salvador Allende pensé en los que, cómo él, estuvieron antes que nosotros. Sus sueños de un Chile mejor, son los que vamos a seguir construyendo junto a todos ustedes. pic.twitter.com/iTZQXSnVaC — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 20, 2021

"No tenemos nombres que pueda hacerles público, estamos iniciando las conversaciones... Porque también hubiese sido de muy mal gusto empezar a tener esas conversaciones antes de consolidada la victoria de ayer. Haremos todo lo posible para que los procesos sean rápido", agregó.

"Nosotros no vamos a retroceder del criterio paritario... Las mujeres van a ser protagonistas (...) He conversado con los partidos políticos; esto no va a ser una lógica de cuoteo ni de imposición: acá es facultad exclusiva y excluyente del Presidente nombrar a sus ministros. Esa características se va a mantener", aseguró Boric.

"Vamos a incorporar a los mejores, a las personas más capacitadas y, seguro, que varios de ellos serán independientes", enfatizó.

EL MOVIMIENTO DE LOS MERCADOS

Sobre la reacción de los mercados a su holgado triunfo en segunda vuelta, el Presidente electo indicó que "estamos analizando y revisando todo este tipo de movimiento (de los mercados). Me parece que las decisiones democráticas no debieran estar sujetas presiones que van por carriles distintos a los democráticos".

Sin embargo, valoró el lugar que mantuvo nuestro país en las clasificadoras de riesgo "pese a todas las dificultades que hemos experimentado y la expansión del gasto fiscal durante este año", enfatizando que mantiene la idea de que "Chile tenga las cuentas claras, una macroeconomía ordenada, porque sino las reformas que se puedan hacer se terminan retrocediendo".

"Gastos permanentes se tienen que hacer con igresos permanentes, por lo tanto vamos a avanzar en reformas estructurales... Pero paso a paso para no desbarrancarnos", apuntó.

¿INDULTO A LOS PRESOS DEL ESTALLIDO SOCIAL?

Gabriel Boric fue consultado respecto a las querellas por Ley de Seguridad del Estado contra manifestantes detenidos durante el estallido, y sostuvo que serán evaluadas caso a caso sin "anticiparse", pese a que Giorgio Jackson señaló a Cooperativa que estos recursos judiciales serían retirados cuando el Presidente electo asumiera el poder.

"En Chile, desgraciadamente, todavía sigue existiendo impunidad -lamentó- Tanto de los crímenes que sucedieron en el pasado durante la dictadura militar, como también hoy día a propósito de las graves violaciones a los DD.HH. que se realizaron en el estallido social".

"He conversado mucho con familias de víctimas, he conversado con: Gustavo Gatica, Fabiola Campillai (...) Una de nuestras prioridades es que exista verdad, justicia, reparación y, por cierto, no repetición", recalcó Boric.

"Respecto de las querellas (por ley de seguridad del Estado), estamos en conversación con el INDH... Vamos a revisar caso a caso como corresponde y en esto es mejor no anticiparse, pero estamos trabajando en ello", sentenció.

PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA: "CHILE VA A SEGUIR CRECIENDO"

Tras la reunión, el Presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, realizó un punto de prensa y pidió que se pueda repetir una imagen de unidad entre los ex Presidentes de Chile.

"Hablamos de la reactivación de la economía... Algunos predicen resultados magros el próximo año, nosotros tenemos una visión más optimista: si hacemos las cosas bien, Chile va a poder seguir creciendo; tal vez no al 12% como este año, pero sí de acuerdo al crecimiento de tendencia", aseguró Piñera.

"Hablamos también de la seguridad ciudadana y el orden público y cómo compatibilizar el orden público y la seguridad ciudadana... Que es parte de los derechos de los ciudadanos con el respeto de los DD.HH. de todos los ciudadanos", apuntó el mandatario: "Son dos partes de un mismo objetivo, de una misma misión".