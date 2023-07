Boric valoró los 30 años: Tenemos una visión crítica, pero no implica dejar de reconocer lo que se hizo bien

El Presidente Gabriel Boric afirmó que tiene una "visión crítica en ciertos aspectos" de los 30 años de mandato la exConcertación, pero resaltó que hay que tener "un reflexión un poco más profunda", ya que las cosas "no son blanco o negro".

Durante una reunión con el empresariado español durante su gira por Europa, el Mandatario destacó que "somos un país que ha mejorado significativamente los últimos años. Los últimos 30 años desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo".

En entrevista con la BBC, el Jefe de Estado fue consultado si actualmente ve con otros ojos las críticas que el Frente Amplio realizó a los gobiernos de la exConcertación: "Yo sobre los 30 años hice una aseveración de hechos que creo que no son discutibles", partió diciendo.

Y continuó: "¿Disminuyó la pobreza en Chile durante los 30 años de gobiernos de la Concertación? Sí. Sin lugar a dudas. ¿Se fortalecieron las instituciones, en particular después de una dictadura terrible? Sí, sin lugar a dudas. ¿Aumentó la matrícula en educación? Sí. Y así uno podría dar un montón de indicadores", detalló.

Sin embargo, destacó que "desde los movimientos sociales y de los partidos de izquierda, tenemos una visión crítica respecto de ciertos aspectos, pero esos aspectos no implican dejar de reconocer las cosas que se hicieron bien".

En ese sentido, indicó que "la política tiene que dejar de ser de cuñas o el titular para la prensa, tenemos que tener una reflexión un poco más profunda. Las cosas no son blanco o negro. En general están llenas de matices".

"Para tener una reflexión histórica y política respecto a nuestro pasado reciente se requiere un poco más que la pelea por los diarios", reflexionó.

Asimismo, le preguntaron si las críticas de su sector fueron injustas, y el Mandatario sostuvo que "depende de cuál... Si me preguntas: ¿usted se desdice de todas las críticas que tuvieron a los gobiernos anteriores? Depende... discutamos qué ideas en específico. Si hablamos de la crítica a la desigualdad, me parece que ese es un problema que no hemos sido capaces de enfrentar con la suficiente decisión o, al menos, con la suficiente eficacia".

"Creo que la desigualdad sigue siendo cierta, el problema respecto a los derechos humanos sigue siendo cierto, y no me cabe duda de que hay gente que tuvo las mejores intenciones, que hizo un montón de cosas buenas y otras cosas no tan buenas", ahondó.

Finalmente, el Presidente Boric dijo que en la alianza del Gobierno están "logrando una síntesis entre esas dos tradiciones políticas", y que en esa síntesis "para el progresismo, es una síntesis positiva".