Boric viajará a Magallanes, en el extremo sur, para inaugurar proyectos de infraestructura

El Presidente Gabriel Boric realizará una gira por la Región de Magallanes y de la Antártica chilena, entre el martes 25 y el jueves 27 de noviembre, para encabezar actividades en materia de obras públicas, salud y transporte, informó este sábado el Gobierno.

Según un comunicado publicado por Presidencia, en su paso por localidades de las comunas de Cabo de Hornos, Timaukel y Punta Arenas, donde recorrerá terrenos de lo que serán futuras capitales comunales y rutas que acortarán los tiempos de viaje para los habitantes de Puerto Williams, en el extremo sur del país.

En Puerto Williams, el Mandatario encabezará la ceremonia de inicio de la Etapa 2 del muelle multipropósito de la localidad, una infraestructura portuaria "necesaria para el atraque de naves turísticas, científicas y de suministro de combustible" que operan en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, detalló el Gobierno.

En Puerto Toro, el jefe de Estado participará en la inauguración del nuevo punto de posada para helicópteros, que complementará la red aérea existente.

El principal objetivo de esta red, informaron desde Presidencia, es proporcionar conectividad aérea a las zonas más apartadas del territorio, además de ser útil ante contingencias que requieren apoyo aéreo como desastres naturales, emergencias médicas, incendios forestales, operaciones policiales y acciones de resguardo de la soberanía por parte de las fuerzas armadas.

En Punta Arenas, ya al término de su paso por la región, encabezará la ceremonia de primera piedra de la construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias y del ParqueVilla Alfredo Lorca-Río, entre otras actividades con la comunidad.

El Presidente Boric, oriundo de Punta Arenas, la ciudad más grande de Magallanes y la Antártica Chilena, retornará la tarde del jueves 27 de noviembre a Santiago.