Boric y concepto de "estallido delictual": Se pierde de vista el malestar de la sociedad

Durante la presentación del XII Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024 por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Presidente Gabriel Boric abordó la realidad del país a casi cinco años del denominado estallido social de 2019.

"Hoy día cuando se dice estallido delictual, y se recalca solamente los aspectos violentos del estallido, que los hubo, son inaceptables y no quiero relativizarlo bajo ningún punto de vista, se pierde de vista ese malestar que llevó -en algún momento- a parte importante de la sociedad chilena a apoyar las diferentes formas de manifestación que se estaban haciendo, incluso las violentas", explicó el Mandatario.

"(Lo anterior) sería un error profundo mantener si es que no identificamos ese malestar, o no le vemos la complejidad profunda a los problemas. Si quieren cambios estructurales, con gradualidad, y hay desconfianza en la política es porque no se llega a esos acuerdos", complementó.

El Mandatario agregó que, en el debate sobre el mencionado período, se da "una discuta comunicacional en donde se instala la cuña más polémica para tratar de caricaturizar lo que fue el estallido".

"La derecha lo ha planteado, en el último tiempo lo planteó, utilizó dos conceptos: estallido delictual y golpe de Estado no convencional", señaló el jefe de Estado, y apuntó a que "el mundo empresarial, que en un momento habían manifestado la disposición a ceder con la famosa frase: 'vamos a tener que ceder parte de nuestros privilegios', todo eso pareció quedar en forja cero".

A casi 10 años de su última publicación, hoy recibí el informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una herramienta fundamental para que en Chile construyamos una democracia que entregue resultados concretos a las chilenas y chilenos. Este documento revela… pic.twitter.com/RhlIYj2xjw — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 14, 2024

"Cortoplacismo"

El Mandatario también reclamó que "hay un cortoplacismo que yo creo que sería un error profundo mantener, si no identificamos ese malestar, por ejemplo, cuando el PNDU saca el (informe) Desiguales, que es bien interesante porque ya no habla solamente de desigualdad de ingresos, sino desigualdad de tratos".

Según Boric, el mencionado informe se emitió "antes del estallido y nos hace una interpelación que sigue siendo cierta hoy en día, más allá de que algunos puedan tratar de ver una suerte de cambio de péndulo".

"Lo que yo como Presidente de Chile, de todos los chilenos y chilenas, con convicciones de izquierda, tengo absolutamente claro es que no tengo que tratar de volver el péndulo al extremo que circunstancialmente me conviene, sino el fijar una dirección hacia donde avanzar que convoque a todos los sectores, en el cual todos se puedan sentir incluidos, en donde evidentemente no todos vamos a estar de acuerdo en todo", afirmó.

El Presidente Boric también abordó los insistentes cuestionamientos -de la oposición- respecto a su cambio de postura en distintos ámbitos, y argumentó que "cuando utilizan el calificativo de volteretas por haber cambiado de una posición inicial a otra, es una caricatura que a mi me parece muy absurda, porque en política se confunde la consecuencia con la obstinación".

"Yo creo que es importante ser consecuente respecto a principios y valores, tener un realismo respecto a cuánto es lo máximo que podemos hacer, tratar de avanzar hacia allá, pero no celebrar y levantar los brazos como si esto fuera lo mejor que se haya logrado", concluyó.