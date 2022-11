Boric y su nueva rutina de vida sana: "Me hice un examen de triglicéridos y los tenía demasiado altos"

El Presidente Gabriel Boric admitió este lunes que está más preocupado por su salud y tratando de combatir el sedentarismo y el sobrepeso, dado que tras realizarse un examen de triglicéridos descubrió que "los tenía muy altos".

"Me hice un examen de triglicéridos hace un tiempo y los tenía muy altos, demasiado, por lo tanto hay que cuidarse. Tengo 36 años, soy joven, estoy en un momento de revertir esa curva", afirmó el Mandatario en entrevista con el matinal "Buenos Días a Todos" de TVN.

Boric también afirmó que este cambio de hábitos lo decidió porque "estaba con un exceso de peso, todavía tengo algo de sobrepeso -como muchos chilenos- y la vida sedentaria no ayuda a eso".

"Me decidí y me mentalicé en tratar de correr 10 kilómetros diarios... Es harto, pero me motiva mucho y además te despeja la cabeza, ayuda a pensar. Aprovecho de, cuando baja la intensidad del trote, responder mensajes y trabajar", contó.

"Tengo una trotadora de la oficina y tengo una trotadora en la casa para poder trabajar, así que estamos en proceso", indicó.

"'VAMOS A SER UNOS PERROS' NO FUE UNA FRASE AFORTUNADA"

El Presidente Boric también abordó en TVN su frase "vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia", que formuló hace unas semanas y que generó diversas reacciones. Reconoció que "no es afortunada".

"Lo que quería decir -y lo digo- es que nosotros vamos a ser estrictos y vamos a tener mano dura en la persecución a la delincuencia. Así lo hemos demostrado en el último tiempo desbaratando cárteles del crimen organizado, con la solicitud que realizamos de expulsión de las personas que agredieron a carabineros en Puerto Montt. (En este caso) hace poquito se rechazó el recurso de amparo que se había interpuesto a su favor y por lo tanto ese trámite está avanzando", puntualizó el Mandatario.

"Lo hemos hecho en la recuperación de espacios público en, por ejemplo, el Centro Cívico de Antofagasta; en el Paseo Barros Arana, en Concepción; en el Barrio Meiggs y la Plaza Maipú, acá en Santiago; en el centro de La Serena, y estamos avanzando en esa dirección en todo Chile", profundizó.

A esto suma una mayor entrega de recursos a Carabineros, para que "se sientan empoderados frente al combate del crimen y la delincuencia", indicó.

"Eso importante que la gente sepa que estamos trabajando, que yo me levanto y me acuesto pensando en cómo mejorar la seguridad de los chilenos", cerró Boric en el matinal de la televisión pública.