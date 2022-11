Boric y su nueva rutina de vida sana: "Me hice un examen de triglicéridos y los tenía muy altos"

El Presidente Gabriel Boric admitió este lunes que está más preocupado por su salud y tratando de combatir el sedentarismo y el sobrepeso, dado que tras realizarse un examen de triglicéridos descubrió que "los tenía muy altos".

"Me hice un examen de triglicéridos hace un tiempo y los tenía muy altos, demasiado, por lo tanto hay que cuidarse. Tengo 36 años, soy joven, estoy en un momento de revertir esa curva", afirmó el Mandatario en entrevista con el matinal Buenos Días a Todos de TVN.

Boric también afirmó que este cambio de hábitos lo decidió porque "estaba con un exceso de peso, todavía tengo algo de sobrepeso -como muchos chilenos- y la vida sedentaria no ayuda a eso".

"Me decidí y me mentalicé en tratar de correr diez kilómetros diarios en diez kilómetros... Es harto pero me motiva mucho y además te despeja la cabeza, ayuda a pensar. Aprovecho de cuando baja la intensidad del trote, responder mensajes y trabajar", aseguró.

Debido a esto, el Presidente dio cuenta que "tengo una trotadora de la oficina y tengo una trotadora en la casa para poder trabajar, así que estamos en proceso".

