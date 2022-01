Cámara aprobó oficio de la UDI que solicita al futuro Gobierno no negociar con la CAM

La Sala de la Cámara aprobó un oficio de fiscalización impulsado por la UDI, que busca que tanto el actual Gobierno como el del Presidente electo, Gabriel Boric, no negocien con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), luego del llamado de Izkia Siches a "dialogar con todos" para superar la violencia en La Araucanía, incluso con dicha agrupación.

La propuesta obtuvo 58 votos a favor, 44 en contra y ocho abstenciones, y si bien Chile Vamos la respaldó en bloque, la oposición no se cuadró con el rechazo: 15 diputados de Apruebo Dignidad votaron en contra, pero cinco frenteamplistas (Miguel Crispi, Jorge Brito, Marcela Sandoval, Maite Orsini y Catalina Pérez), dos DC (Matías Walker y Gabriel Silber), el PPD Rodrigo González y el liberal Alejandro Bernales la aprobaron, consignó El Mercurio.

"¿Qué señal les estamos dando a las personas de La Araucanía cuando lzkia Siches señala que van a dialogar con la CAM? ¿Cómo dialogamos con personas que no quieren diálogo y que por la fuerza, con una pistola sobre la mesa, establecen arbitrariamente actos unilaterales a través de la violencia y del terrorismo? ¿Con ellos vamos a dialogar?", planteó Luciano Cruz-Coke (Evópoli) en su intervención previa.

El senador electo además hizo hincapié en la importancia de esta señal, "máxime si hoy tenemos declaraciones del señor Giorgio Jackson, encargado político del segundo piso, un eventual ministro del Interior, señalando que lo que desea es que el proyecto de indulto a los delincuentes sea aprobado lo más rápidamente posible".

Una vez conocida la votación, el UDI Sergio Bobadilla, impulsor de la iniciativa, aseveró que "demuestra la contradicción vital al interior del futuro Gobierno en esta materia de no dialogar con la CAM", y consideró que "la señal es pésima, ya que demuestra un Estado débil porque sus integrantes son proclives a ceder y no a imponer las reglas del Estado de Derecho".

A juicio del socialista Leonardo Soto, quien votó en contra, este proyecto de acuerdo "es una repetición mecánica de la política fracasada de este gobierno para enfrentar a los grupos violentos", apuntando a que "es el momento del diálogo, porque no solo es un camino para encontrar acuerdos; el diálogo es un fin en sí mismo".

Insistiendo que "hay que tener la puerta siempre abierta al diálogo, porque puede salvar vidas inocentes", igualmente consideró "legítimo exigir condiciones para el diálogo cuando se trata de enfrentar a grupos violentos, como la suspensión de las hostilidades, una tregua. El proyecto de acuerdo nada de esto considera".

El presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, Juan Carlos Reinao (Ind), opinó en El Diario de Cooperativa que "hay que dialogar con todos aquellos que quieran dialogar", e incluso aseguró que desde las llamadas "orgánicas terroristas" de la Macrozona Sur "no existe un no de forma inmediata", pero sí hay incertezas en cuanto a "para qué vamos a dialogar, cuáles son las condiciones, qué temas vamos a abordar, porque no hay nada".