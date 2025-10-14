Citando al papa: Boric denunció "la dictadura de una economía que mata" en Enade

Citando al papa León XIV, el Presidente Gabriel Boric denunció "la dictadura de una economía que mata" durante su discurso telemático en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, que se desarrolla este martes en el centro de eventos Metropolitan Santiago.

Esta crítica es parte de la exhortación apostólica "Dilexi te", sobre el amor a los pobres, que el Mandatario discutió con el pontífice ayer en el Vaticano, y cuyo trasfondo destacó en un punto de prensa posterior.

"Puede sonar muy duro, pero creo que tenemos que escuchar sin prejuicios, porque todo lo que está en la exhortación no es ideología: como ellos mismos lo definen (en la Iglesia Católica), es una exhortación apostólica, y por lo tanto, puede ser recogida por cualquiera, independiente de las convicciones políticas que tengamos en este mundo", emplazó el Presidente desde su hotel en Roma.

Fue entonces que, citando a León XIV, consideró que "es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata, y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Ese desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados, y la especulación financiera".

Boric sufrió problemas de conexión que interrumpieron su exposición en dos ocasiones, y finalmente pusieron fin anticipado a la misma, y según Presidencia, esta no será retomada.

"Uno propone y la vida dispone", comentó poco después el propio Mandatario, que además expresó su voluntad de reunirse con Icare más adelante para hacer entrega de su mensaje completo.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participa de la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa #Enade2025 de manera telemática desde Roma, Italia. https://t.co/kX3YZWxP7n — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) October 14, 2025

La interrupción llevó a modificar el programa de Enade, adelantando el discurso del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien luego abordó con la prensa lo expuesto por los presidentes de Icare y de la CPC, Holger Paulmann y Susana Jiménez: "No exentos de diferencias, por supuesto, haciendo planteamientos relevantes, pero como Gobierno, valoramos mucho el tono de esta Enade", aseguró.

"Creo que también hemos aportado mostrando una presentación que describe las cosas positivas que hemos hecho en materia fiscal, ordenando la economía, generando condiciones para un mayor crecimiento, y al mismo tiempo, plantear cuáles son los desafíos que siguen pendientes", subrayó el secretario de Estado.