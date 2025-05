Cuenta Pública: Oposición pide que discurso se enfoque en ProCultura y agenda anticorrupción

El Presidente Gabriel Boric se presentará el próximo domingo 1 de junio en el Congreso Nacional, en Valparaíso, para ofrecer su cuarta y última Cuenta Pública, que se desarrollará en medio de un crispado ambiente político tras el escándalo del caso Procultura y la polémica por el mal uso de licencias médicas.

El Mandatario, además, tendrá que dar cuenta del cumplimiento de sus compromisos del año pasado, los logros obtenidos y los desafíos para lo que resta del último año de su Gobierno.

En la antesala, el diputado Andrés Longton (RN) aseveró que "nosotros esperamos que el Presidente de la República no evada más el caso ProCultura y que se enfoque en las medidas anticorrupción, que al parecer se las llevó el viento, porque en algún momento hubo una mesa de trabajo que, como todas las mesas de este Gobierno, no han dado mucho resultado y sirven solamente para llenar titulares".

En tanto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) pidió que el Presidente Boric "asuma que, transcurrido más de tres años (de su Gobierno), los principales temas de los chilenos como la inseguridad, la violencia, la migración ilegal, la falta de empleo, las listas de espera, simplemente se han ido recrudeciendo y complejizando".

"Los principales compromisos que se adquirieron no se cumplieron: la ciudadanía hoy día está peor que hace tres años atrás", fustigó el legislador gremialista.

Logros que exhibirá el Gobierno

A pesar de las críticas, el Gobierno se prepara para destacar sus logros y avances, entre los se encuentra la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la reforma del sistema de pensiones y el aumento del salario mínimo a más de 500 mil pesos, con proyecciones de alcanzar los 539 mil en enero próximo.

Además, se espera que aborde la reparación de la denominada "deuda histórica" con los profesores.

Sin embargo, varios compromisos y proyectos legislativos del Ejecutivo han enfrentado obstáculos significativos, como la ley de fraccionamiento pesquero y la nueva Ley de Notarios, esta última ingresada por el Gobierno anterior, que se encuentran trabadas o a la espera de aprobación en el Congreso.

Un punto de particular tensión es el proyecto de aborto legal, que el Presidente se comprometió a presentar durante el segundo semestre de 2024, pero que hasta la fecha no ha ocurrido. Asimismo, los proyectos refundidos sobre eutanasia, pese a la urgencia que el Gobierno les ha dado en múltiples ocasiones, no han avanzado.

En ese sentido, Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, estimó que es la hora de iniciar el debate para avanzar en la ley que pone fin al CAE: "En el caso del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), es importante que salga adelante para quitarle una pesada mochila de deudas a cerca de dos millones de familias y también al Estado, que es desembolsar recursos para pagarle a la banca".

"Por otro lado, debemos avanzar en el Sistema Nacional de Cuidados para asegurar el derecho de cuidar y ser cuidado, que afecta también a muchas personas, especialmente a mujeres. Además, estamos a la espera de la presentación de un proyecto de aborto legal, un tema de salud pública y derecho de las mujeres, que nos parece que ya es el momento de debatir en el Congreso y en el país", complementó.