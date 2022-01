Denunciantes derivan antecedentes a Boric por "maltrato laboral" de la ministra del Deporte

Cinco comunicadores enviaron una carta al Presidente electo, Gabriel Boric, detallando el presunto maltrato laboral y hostigamiento sufrido bajo el mando de la futura ministra del Deporte, Alexandra Benado, mientras ella se desempeñó como coordinadora general del centro de memoria Londres 38.

A casi una semana de las acusaciones, que se viralizaron justo después de confirmarse su nombramiento el viernes pasado, este miércoles se liberaron misivas remitidas al equipo del próximo Mandatario, y se adjuntó material al correo de Giorgio Jackson que indica que los hechos comenzaron en 2017, consignó El Mercurio.

De momento, la futura vocera, Camila Vallejo, ha reafirmado que la revisión exhaustiva previo a conocerse el gabinete no arrojó denuncias contra Benado, y por lo demás, destacó que el entorno de Boric confía "en su trayectoria, en su calidad humana, en su ética, y creemos que va a hacer un tremendo trabajo en esa institución porque no solo es experta en el deporte, sino que en derechos humanos".

La versión de Londres 38 -avalada por su directorio- sostiene que "hasta el día de hoy no hemos conocido ninguna denuncia formalizada a través de los canales existentes para enfrentar conflictos laborales, así como tampoco a través de los propios de nuestra organización".

🔴 #DECLARACIÓN del directorio de @Londres_38, espacio de memorias, ante acusaciones vía redes sociales respecto a Alexandra Benado (@AleBenado), nombrada ministra de Deportes y quien, hasta ayer 20 de enero de 2022, se desempeñó como Coordinadora General de nuestra organización. pic.twitter.com/7rbCaguApU — Londres38 (@Londres_38) January 22, 2022

LONDRES 38 "FALTA A LA VERDAD", SEGÚN DENUNCIANTES

Pero los acusadores apuntaron en su último comunicado que "a pesar de lo declarado por la organización Londres 38, sí realizamos más de una denuncia por los canales internos de la organización (que, al carecer de protocolos respectivos, recaen en las directivas mismas); conocimiento dispuesto en su debido momento ante el directorio, mismo que ha intentado borrar, faltando a la verdad, en su comunicado lanzado el 22 de enero del presente".

Entre los antecedentes adjuntados hay cartas de despedida que hacen mención a los eventuales maltratos de Benado; por ejemplo, la de la periodista Lissette Fossa, quien precisa que su salida se relaciona con que "hay rasgos del modo de liderar, de corregir, y de trato que en lo personal no me parecen".

"Ante visiones distintas de cómo expresarnos, cómo entender la confianza y los roces he decidido dar un paso al costado, también porque esto ha generado daño emocional en mí. Ya he compartido mis críticas, con respeto y confianza a la coordinación, agradezco ese espacio de conversación", añade la declaración a sus ex compañeros.

Otra de las denunciantes es Andrea Ocampo, quien sumó un correo en el que afirma que "viví episodios de hostigamiento laboral que hasta último momento fueron cuestionados, teniendo testigos directos, llevando tratamientos médicos respectivos y esto no puede seguir ocurriendo. Esconder las cosas bajo la alfombra solo hace que el andar sea dificultoso", y aboga por dialogar e implementar "medidas de contención psicológicas colectivas y particulares".

"Este último tiempo ha sido extremadamente difícil y doloroso", reconoce en su propia carta Daniela Contreras, señalando que "he preferido salir de Londres 38 principalmente por el clima laboral cotidiano que se asentó en nuestras relaciones (...) lamento no haber podido sortear este desencuentro con las compañeras del directorio".

FRÍES: "ME HUBIERA GUSTADO QUE MARCELO DÍAZ FUERA MINISTRO"

Por otro lado, también manifestó cierta disconformidad con el próximo gabinete la futura diputada frenteamplista Lorena Fríes (Unir), que si bien calificó la nómina como "excelente", advirtió la ausencia de su movimiento entre los ministros.

"Me hubiera gustado, en lo personal, que Marcelo Díaz fuera ministro, porque encuentro que es muy capaz políticamente y podría haber aportado, pero eso no depende de Unir y, por cierto, es una ponderación que hizo el Presidente electo", planteó en La Tercera.

A su vez, y a pesar de que gran parte de quienes conforman Unir salieron del Partido Socialista con críticas a su directiva, valoró que su timonel, Álvaro Elizalde, sea una figura del Gobierno: "Muchos nos fuimos del PS, entre otras cosas, por esta política de alianzas que se mantiene en el tiempo con la Democracia Cristiana, ubicando al Partido Socialista como un partido de centro (...), creyendo que lo que había que hacer era construir la unidad desde la izquierda".

"Cuando yo me fui del PS, se lo planteé a Álvaro: ojalá nos podamos encontrar en algún minuto en un espacio de unidades de izquierda, y creo que ese espacio se está dando. Terminamos donde queríamos que estuviera el PS, aliado estratégicamente con el Frente Amplio", remarcó.