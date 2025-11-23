Diputados UDI exigen a Boric recibir pronto cartas credenciales de nuevo embajador de EE.UU.

La bancada de la UDI emplazó este domingo al Presidente Gabriel Boric a "actuar como un verdadero Jefe de Estado" y recibir antes de fin de mes las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd.

El subjefe de la bancada, el diputado Felipe Donoso, y su par Christian Moreira, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, calificaron como "inaceptable" que el Mandatario aún no reciba las cartas, pese a que a Judd dijo que ha intentado tomar contacto en diferentes ocasiones, pero sin respuesta.

"No solo es una falta de respeto hacia un representante extranjero, sino que también deteriora la imagen internacional de nuestro país", dijeron los parlamentarios.

Donoso y Moreira exigieron al Mandatario recibir las cartas credenciales de Judd antes de fin de mes.

"Ningún presidente puede darse el lujo de desatender una relación histórica, estratégica y comercial como la que Chile mantiene con Estados Unidos, menos aún por las diferencias políticas e ideológicas que hoy existen, que en nada están aportando al desarrollo de nuestro país", aseguraron.

En esa línea, apuntaron: "Así como el Presidente Boric decidió nombrar a sus amigos más cercanos en distintas embajadas, como España y México, él no puede oponerse a que otro país nombre a quien estime conveniente como su representante diplomático. Por lo mismo, esperamos que, por alguna vez durante su gobierno, el Presidente Boric actúe como un verdadero jefe de Estado, reciba las cartas credenciales del nuevo embajador de EE.UU. y deje de utilizar su cargo para beneficio personal".

"Resulta aún más incomprensible que justo en un momento en el que nuestro país enfrenta una serie de desafíos en materia (económica), sea el propio Presidente quien genere una serie de dificultades mayores. Sus ansias por instalarse como un referente internacional terminará perjudicando a miles de familias chilenas", advirtieron.

Asimismo, recordaron la polémica que protagonizó el Jefe de Estado con el embajador de Israel, Gil Artzyeli, a quien a última hora le postergaron la entrega de sus cartas credenciales en La Moneda, a raíz del conflicto en Medio Oriente.

"Lo único que reflejan estos episodios es la preocupante falta de rigor del Gobierno en el manejo de las relaciones exteriores. Lo más preocupante es que esta actitud infantil que está teniendo el Presidente Boric no sólo puede traer repercusiones políticas, sino que también económicas, dadas la relevancia que tiene EE.UU.", insistieron.