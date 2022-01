Diversas entidades destacaron la histórica presencia femenina en el gabinete de Boric

Uno de los puntos que se destacó en el anuncio del nuevo gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric, fue el nombramiento de 14 mujeres como ministras, siendo por primera vez las que lideran estos puestos y que adelantan un diseño de políticas públicas con enfoque de género del futuro Gobierno.

La jefa Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central, Priscilla Carrasco, valoró este sábado en diálogo con Cooperativa esta situación, asegurando que es "un hito de cómo va ir marcando la pauta en los próximos 4 años" y destacando especialmente la elección de la doctora Izkia Siches, ex presidenta del Colmed, como ministra del Interior.

"Sin lugar a dudas, nuestra nueva ministra también va a poner sobre la agenda otras temáticas, otras miradas, otros estilos de liderazgo que es tan importante hoy también dar cuenta de aquello, y desde esa perspectiva no me cabe duda alguna que la ministra del Interior va a poner al servicio esa mirada, ese liderazgo particular, con todas las habilidades que ella posee", destacó Carrasco.

En esta línea, aseguró que la presencia de Siches en esta cartera -cargo que históricamente fue ocupado por hombres- permitirá abordar y visibilizar las demandas de las mujeres.

"POR PRIMERA VEZ TENDREMOS UN MINISTERIO FEMINISTA"

Por otra parte, la abogada Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles, destacó que la mirada feminista de la futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmando que "nunca habían tenido un ministerio" de esa manera.

"Bueno, nunca hemos pedido desde los movimientos de mujeres una ministra que sepa todo, sin embargo, una ministra con la que se puede dialogar y principalmente algo que es muy importante, particularmente para la Corporación Miles, es que los derechos sexuales y los derechos reproductivos estén dentro de la cartera, algo que nunca estuvo", advirtió la jurista.

La represente de la ONG detalló que "el Ministerio de la Mujer solo ha sido un ministerio pro mujer y no un ministerio feminista, ahora, por primera vez, vamos a tener un ministerio feminista o ministerio que reconozca la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva como un tipo de violencia física contra la mujer".