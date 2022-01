"Diversidad, activismo y experiencia en el Estado y la academia": El perfil que busca Boric para Subsecretarías

La futura ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), detalló el perfil de personas que se busca para llenar las 39 Subsecretarías del Poder Ejecutivo, nombres que se espera que el Presidente electo, Gabriel Boric, anuncie el próximo martes o miércoles.

La diputada hizo esta jornada una cuenta de su labor parlamentaria, que termina oficialmente el 11 de marzo, cuando asumirá como portavoz de La Moneda. En la oportunidad, expuso las características que debieran tener los viceministros.

"Toda persona -hombre, mujer o de las disidencias sexuales- que se sumen al trabajo del gabinete, en este caso a las Subsecretarías, van a ser personas que combinen diversidad, experiencia en la administración del Estado como en el mundo de la academia, activismo social, y que puedan hacer un aporte a las carteras correspondientes", delineó.

Anticipó que "hemos avanzado bastante en este trabajo, y esperamos que durante esta semana, principios de semana, podamos entregar la nómina completa de subsecretarios y subsecretarias".

"Son, y así lo han entendido, van a ser parte de un equipo. No se trata sólo de individualidades, sino de equipos de trabajo", enfatizó.

Consultada sobre si habrá nombres de la Democracia Cristiana, afirmó que no.

"La Democracia Cristiana definió hace bastante tiempo ya no ser parte del Gobierno y nosotros estamos cumpliendo con eso, porque respetamos esa decisión: se expresó en los ministerios y, por cierto, no será diferente en las Subsecretarías", explicó la ex dirigenta estudiantil.

Aquello lo confirmó esta noche el mismo Mandatario electo en una entrevista en televisión.