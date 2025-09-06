Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Boric | Familia

"Con ustedes toda la vida": Las tiernas postales del Presidente Boric junto a su hija Violeta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario compartió imágenes de su pequeña hija.

 Instagram/Presidente Boric
El Presidente Gabriel Boric compartió este sábado, a través de sus redes sociales, tiernas fotografías junto a su hija Violeta.

Acompañado de la frase "con ustedes toda la vida", el Mandatario publicó dos postales con la pequeña Violenta -que nació en junio- como protagonista.

En una primera imagen, Boric está abrazando y besando en la frente a su hija; mientras que en la segunda, su pareja, Paula Carrasco, aparece sonriendo junto a la pequeña.

Revisa la publicación del Presidente:

