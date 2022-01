Un grupo de familiares de los "presos de la revuelta" protestaron en el exterior de la "Moneda Chica" y exigieron reunirse con el Presidente electo, Gabriel Boric.

Los manifestantes pidieron que el futuro Mandatario los reciba a ellos o las cartas que escribieron las madres de los detenidos, donde exigen que la ley de indulto se apruebe antes del cierre de este periodo legislativo.

Hay una manifestación de familiares de presos del estallido en la oficina del presidente electo. Hoy Gabriel Boric entró por primera vez por una puerta lateral al edificio @Cooperativa pic.twitter.com/TM2y4sq0x0 — Valentina Godoy B (@valegodoyb) January 7, 2022

"Que él (Boric) reciba las cartas de unas madres desesperadas: las tengo aquí en mis manos. Si no me quiere recibir las galletas, recíbame las cartas. Acá estamos y acá vamos a estar hasta que salga... Nosotros ya no queremos esperar más, así que aquí vamos a estar, donde sea necesario para liberar a nuestros presos", señaló una de las manifestantes.

"Nosotros estamos en paz, votamos por Boric, lo decimos abiertamente, pero las calles no las vamos a soltar hasta que suelten a nuestros familiares", agregaron.

Cabe señalar que la protesta la realizaron justo cuando el senador Pedro Araya (independiente ex DC) -que lidera la comisión de Constitución donde está el proyecto de indulto- llegó a reunirse con el Presidente Boric.