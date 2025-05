Frente Amplio: "Se busca desprestigiar al Presidente" con el caso ProCultura

Oficialismo y oposición mantienen su agria disputa luego de que el viernes se publicaran detalles de una conversación entre el Presidente Gabriel Boric y su psiquiatra, Josefina Huneeus, en el marco de las investigaciones del caso ProCultura, fundación que era liderada por el exesposo de la profesional de la salud, Alberto Larraín.

La propia afectada por esta intervención telefónica presentó un recurso de amparo acusando espionaje debido a que ella no es sujeto de este tipo de diligencias por estar solo en calidad de testigo en este caso y no como imputada, lo que sí permitiría algo así. Mientras que el Mandatario afirmó durante su gira en Asia que "lo mejor que puedo hacer es no acusar ningún tipo de presecución" y confiar en el avance de la investigación judicial.

En este marco, Camila Miranda, secretaria nacional de Contenidos del Frente Amplio, partido del Mandatario, afirmó en El Primer Café de Cooperativa que "estamos hablando de la intercepción de un celular de una persona que no estaba imputada y eso no está permitido en la ley. Por el hecho de que se haya seguido escuchando sus conversaciones da para hablar sobre si se trata de espionaje y un uso político de las herramientas de investigación, lo que sería bastante grave. Se busca vincular al Presidente en una investigación en la que no es parte, se busca desprestigiar al Presidente y generar dudas. La escucha es ilegal a nuestro parecer".

La dirigente añadió que "el Presidente Boric es el que más veces a concurrido a la Fiscalía, cada vez que se le ha requerido. Que en un contexto electoral se instalen acusaciones parciales para sembrar dudas en torno al Presidente es grave. El Presidente ha sido coherente con concurrir ante la justicia cada vez que se le ha requerido".

Ubilla: Hay una disociación

Esto fue refutado por Rodrigo Ubilla (RN), exsubsecretario del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, quien afirmó que "la intervención a la señora Huneeus está autorizado por un juez".

También hizo notar que hay una contradicción entre la actitud asumida por el Mandatario y lo que acusa su partido: "A través de eso el Frente Amplio acusa persecución. Hay una disociación. El Frente Amplio sigue una línea completamente contraria a la que muestra el Presidente".

Y a propósito de la situación judicial que enfrenta la desaforada diputada Catalina Pérez, recordó que "hace un año el Frente Amplio decía que todos los imputados en Democracia Viva eran inocentes y hoy se formaliza a la expresidenta de Revolución Democrática, el mismo sector".

Arqueros: Profunda rabia

El militante de la UDI y director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, afirmó que "los políticos del Gobierno no han terminado de entender que la clase política tiene poco crédito ante la ciudadanía. La principal preocupación de los chilenos es llegar a salvo a sus casas. Esto oculta una profunda rabia de la ciudadanía hacia las instituciones".

Añadió que "en el Caso Convenios había facturas número 1 que son investigadas, lo que muestra que se constituyeron para defraudar. Y en esto es irremediable recordar la superioridad moral planteada por Giorgio Jackson hace unos años".

También criticó al Jefe de Estado: "Es sintomático que el Presidente haya comparecido dos veces ante tribunales y ahora se le pida ir nuevamente. Lo que hoy hizo (con su declaración en Asia) es no referirse al caso, los contenidos. Debió referirse a los contenidos. Es de sentido común que todos los ciudadanos deben someterse a la justicia, como él dijo que haría.

Krauss: El Presidente no puede comentar

Ante esto último, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, precisó que "debemos ser muy cuidadosos. El Presidente no debe pronunciarse sobre el contenido, porque es un proceso judicial. No puede comentar hechos investigados por la justicia. Hacerlo podría considerarse como un intento de afectar la investigación".

También dijo que "todos estamos por la investigación total y absoluta y rechazar estos hechos. Pudiera ser que esta investigación de la intervención del teléfono de Josefina Huneeus, siquiatra del presidente, no es que esté autorizada por el juez de garantía. Y en derecho penal se habla de la teoría del árbol envenenado: se cuestiona todo lo investigado a partir de un procedimiento incorrecto".

Krauss añadió que "los antecedentes que aparecen en la prensa por ProCultura y antes Democracia Viva, nos debe llevar a hacer un compromiso a toda circunstancia, como decía el Presidente, caiga quien caiga. Platas públicas no pueden ir al financiamiento de la política ni a personas".