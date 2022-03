Gabriel Boric y un mensaje a los hombres: Tomen en serio el hecho de que seremos un Gobierno feminista

El Presidente electo, Gabriel Boric, encabezó una actividad centrada en el ingreso del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género al comité político y pidió a los hombres tomarse en serio el hecho de que el Gobierno "será feminista".

En la instancia, enmarcada en una nueva conmemoración del Día de la Mujer del próximo 8 de marzo, Boric pidió "en particular a los hombres que nos lo tomemos en serio. Esto no es una banalidad, esto no es una respuesta postmoderna a demandas identitarias, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro Gobierno: el ser un Gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, con la cual vemos el mundo".

"Les pido particularmente a los hombres, por cierto también a las mujeres, que nos lo tomemos muy en serio. Que al final de nuestro Gobierno podamos haber colaborado con el cambio cultural que el movimiento feminista ha empujado", enfatizó el futuro Mandatario.

Por su parte, la futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que "en este encuentro analizamos las deudas que tiene nuestro país, qué es lo que se ha hecho, y qué es lo que debemos hacer avanzar a través de nuestro programa de Gobierno, pero también con los compromisos que ha adquirido el Estado de Chile, y quedamos con metas y tareas concretas para los próximos meses".

Respecto a cómo se prepara para asumir como Presidente el próximo 11 de marzo, el ex diputado confesó estar "tranquilo, no confiado... Nunca confiado. Tranquilo porque creo que hemos logrado ir armando un tremendo equipo en sus diferentes dimensiones; no solamente en lo profesional y lo técnico, sino que también en lo humano".