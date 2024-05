Kast reafirmó dichos sobre "travestismo político" de Boric: "El Gobierno trata de hacerse la víctima"

El líder-fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió sus declaraciones en contra el Presidente Gabriel Boric, a quien tildó de "travesti político".

Fue el 19 de mayo pasado, durante una cumbre organizada por el partido español ultraderechista VOX en Madrid, que el excandidato presidencial aseguró: "Hoy nos gobierna un 'travesti político' (...) Hace un par de años estaba en la calle encarando a militares y policías y hoy, como Presidente, se arrodilla frente a las viudas de los policías asesinados en su Gobierno. Eso es hipocresía, travestismo".

Sus dichos desataron un rechazo transversal, tanto de sectores de la oposición como del oficialismo, y, además, de organizaciones ligadas a las diversidades sexuales y de género.

A una semana de la controversia, y en una entrevista publicada este domingo por El Mercurio, Kast sostuvo que su declaración "es una reflexión política. Claro, el Gobierno trata de usarlo, levantar el tono y hacerse la víctima".

"Por supuesto (mantengo la frase sobre el 'travestismo polítivo'), si es verdad", señaló.

Según arguyó el exmilitante UDI, "uno hace una reflexión política con base en un análisis que es evidente. Veo que la persona lo que está tratando de hacer es cambiar a la opinión pública con sus reflexiones o con su manera de presentarse, de ir a plantearles su duelo a las viudas (de Carabineros), pero sigue siendo el mismo. Obviamente, mantengo mis afirmaciones".

"Para mí esto no es un insulto, sino la constatación de una realidad, de que si ellos vuelven a tener oportunidad de ejercer la violencia como la ejercieron en su momento, lo van a hacer", enfatizó.

En ese sentido, y luego de que desde el oficialismo lo tacharan de "antipatriota" por sus dichos en España, Kast aseveró que "las críticas políticas las hago en Chile y en el exterior, porque es decir una verdad".

"Yo soy un amante de la patria, defensor de la patria. Los que de verdad odian la patria son aquellos que quisieron cambiar la bandera tricolor por la bandera negra", acusó.

"Antipatriota", añadió, "es alguien como Camila Vallejo (ministra de la Secretaría General de Gobierno), que trató de derrocar al Presidente (Sebastián) Piñera, democráticamente electo, y lo acusó constitucionalmente dos veces, se querelló contra él, validó la violencia en las calles".

"La izquierda no ha cambiado nada. Esta es la misma izquierda que en 2018 me agrede en distintos lugares, la misma que el 2019 valida el estallido, y la misma que el 2020, frente a una pandemia, se querelló contra Sebastián Piñera acusándolo de homicida", espetó.

"NO ME SORPRENDE LO QUE DIGA CHILE VAMOS"

Consultado sobre los cuestionamientos de dirigentes de Chile Vamos que afirmaron que compartían el fondo de la crítica pero no el tono, Kast respondió: "No me sorprende lo que diga Chile Vamos, porque detrás de lo que pueden plantear hoy hay una motivación política. Ellos quieren diferenciarse de los republicanos".

"El proyecto republicano ha sido un proyecto exitoso, ha sido validado por la ciudadanía en distintas instancias. En mayo de 2023 tuvimos un muy buen resultado, también en las parlamentarias. Nosotros nos hemos ido validando frente a la opinión pública, y ellos lo que buscan frente a una disputa política legítima es diferenciarse. Y, bueno, están dispuestos, incluso, a tomar partido por el Presidente frente a esta crítica que, a mi juicio, es legítima y necesaria", aseveró.