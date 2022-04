Letelier: La embajada en EEUU habría sido un honor, pero las redes sociales hacen lo suyo

El ex parlamentario Juan Pablo Letelier (Partido Socialista) reconoció que "habría sido un honor" ser nombrado embajador de Chile en Estados Unidos por el Presidente Gabriel Boric, pero dejó entrever que la polémica que se produjo en redes sociales sobre supuestos "premios de consuelo" influyó en que no ocurriera.

Tras dejar el Congreso después de 32 años -16 como diputado y 16 como senador-, Letelier era una de las cartas que más sonaba para asumir como representante en la nación norteamericana, dado sus vínculos con ese país tras el asesinato de su padre, Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende, por agentes de la DINA, la policía secreta de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que ocurrió en Washington en 1976.

Su posible nominación, así como la de Bárbara Figueroa en Argentina -que sí se ratificó-, desató cuestionamientos en Twitter, principalmente desde la derecha, a un supuesto "cuoteo político" por parte del Presidente Boric. Así, se acusó que el Jefe de Estado estaba incumpliendo su promesa de campaña, de que los cargos de embajadores no iban a ser "premios de consuelo".

Sin embargo, en los últimos días ha trascendido que el puesto sería ocupado por el ex ministro de RR.EE. y ex embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés (PS).

En entrevista con La Tercera, Letelier dijo que "el Partido Socialista entregó al Presidente Boric nombres para diferentes áreas en la instalación del Gobierno y que haya propuesto mi nombre es una posibilidad y me siento muy honrado si lo hicieron".

"Yo no hablé con nadie del Gobierno. Sí le puedo decir que habría sido un honor para mí representar al Presidente Boric en Estados Unidos, habría sido un desafío maravilloso, cargado de todo tipo de sentimientos y recuerdos. La sociedad norteamericana, al igual que la nuestra, está viviendo profundos cambios y Chile necesita construir puentes para los nuevos tiempos con este país", manifestó.

Consultado si en la decisión de La Moneda pudo haber influido la controversia sobre los "premios de consuelo", Letelier apuntó que "las redes sociales hacen lo suyo, en eso no hay duda. El diputado (Gonzalo) Winter dijo que su sector tiene un problema con Twitter, yo creo que hay algunas personas que se motivan y se mueven mucho por lo que dicen las redes sociales, pero es parte de la época en que vivimos".

"Si la filtración de La Tercera donde aparecía mi nombre como posible embajador en EE.UU., que se reprodujo en Twitter, influyó... O fue la entrevista de Mónica Rincón al Presidente la que puede haber afectado su decisión... Yo le puedo decir que la política internacional es un tema que ha sido mi vida y gran parte de mi trabajo en el Parlamento, y ya me he curado de espanto con las redes sociales y no las miro", reflexionó.

Capítulo aparte, Letelier reafirmó su disposición a postular para ser el nuevo presidente de su partido en las próximas elecciones internas: "(...) el PS necesita hacer un esfuerzo muy grande de rearticulación social y de promoción de nuevos liderazgos. Si hay disposición a lo anterior postularé al comité central y, con los resultados en la mano, veremos cuál es el mejor equipo que puede ayudar a sacar adelante esas tareas".