Mario Marcel: "No hay cosas en el programa con las que yo pudiera decir que tengo un desacuerdo fundamental"

El ex presidente del Banco Central y futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró no tener "desacuerdos fundamentales" con el programa de Gobierno de Gabriel Boric, pero señaló que hay "pensar bien" cómo se implementan algunos puntos.

En conversación con El Mercurio, el ex presidente del ente emisor planteó que "hay muchos temas en los que puedo ayudar a que puedan implementarse adecuadamente".

"Llevo 42 años trabajando como economista, la mayor parte en temas ligados a políticas públicas en Chile o en otros países. Quizás mucho del contenido de este programa en Chile aparece como más innovador y radical, pero muchas de estas ideas son bien comunes y se implementan en otros países, especialmente en aquellos que normalmente se miran como referentes", sostuvo el economista.

"No hay cosas en el programa con las que yo pudiera decir que tengo un desacuerdo fundamental. Hay cosas que uno lee y dice, 'hay que pensar bien cómo se podría implementar' o 'qué se requeriría para que esto funcione', pero eso no quiere decir que esté en contra", planteó Marcel.

"En general, hay muchas iniciativas que requerirán legislar, y eso demandará ciertos acuerdos importantes en un Congreso con una composición bastante equilibrada respecto de los bloques de pensamiento, y con bastante dispersión partidaria -explicó- Entonces, habrá que hacer un esfuerzo legislativo importante".

LOS DESAFÍOS ECONÓMICOS Y EL FUTURO DE LAS AFP

Mario Marcel enfatizó que existen "cuatro desafíos grandes en lo económico: salir de la crisis del Covid-19; seguir reduciendo la incertidumbre en la economía generando reglas del juego lo más claras posibles a futuro; apoyar reformas importantes, como la previsional y la de la salud; y cuarto, sentar las bases del crecimiento futuro".

Consultado sobre el futuro de las aseguradoras de pensiones, el próximo ministro señaló que "el programa señala expresamente 'terminaremos con el sistema de las AFP, reemplazando el DL 3500 por un nuevo sistema de seguridad social'".

"Ahora, una cosa es que termine el sistema de AFP tal como lo conocemos, y otra cosa es si puede haber administradores privados de fondos que sigan cumpliendo alguna labor de carácter residual, administrando los ahorros acumulados, o dentro de un componente voluntario donde también podría participar el sector privado", advirtió.

"Lo que está claro es que un sistema en que las AFP son el corazón del sistema de pensiones no es algo que esté dentro de esta agenda", recalcó Marcel, agregando que "en esta agenda se perfila un sistema más cercano a la tradición de seguridad social con un rol importante de una entidad pública con algún espacio para la participación privad".

"EN EL RECHAZO A LOS RETIROS NO HUBO DEFENSA A LAS AFP"

Asimismo, la futura autoridad de Gobierno analizó su rol como presidente del BC y su férrea oposición a los retiros de fondos de pensiones.

"La verdad, en lo que dijo e hizo el BC en relación a los retiros no hay ningún elemento de defensa o de apoyo a las AFP. Cuando señaló los riesgos de los retiros, no se refería al riesgo para la AFP, sino para la economía en su conjunto y para los afiliados en particular, por las liquidaciones masivas de activos en un mercado de tamaño limitado", enfatizó el economista.

"Esas advertencias se mostraron en la práctica con el aumento de las tasas de interés de largo plazo u el encarecimiento de los créditos hipotecarios; pero eso no tiene nada que ver con defender a las AFP, sino con advertir un riesgo de sentido común", cerró.