Mario Marcel: "Siempre me he definido como socialdemócrata y he promovido la responsabilidad fiscal"

El ex presidente del Banco Central y futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó, en Cooperativa, los principales desafíos de la administración de Gabriel Boric, y frente a los cuestionamientos de su nombramiento por ser presuntamente representante del "neoliberalismo" aseguró ser "socialdemócrata".

En su "último día en el Banco Central", el futuro ministro de Hacienda señaló que mantuvo "largas conversaciones" con el Presidente electo antes de resolver que, desde el Gobierno, "podía aportar más al bienestar y desarrollo del país".

"Lo importantes es ver cómo va a funcionar un gabinete que tiene una composición diversa, personas que tienen distinto origen profesional y político, pero que todos tenemos una motivación común: que es el éxito del Gobierno, la realización de los objetivos que se ha planteado el Presidente boric para su período", explicó.

"Yo siempre me he definidico como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos, fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal, tienen que ver con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía, buscar acuerdos que hagan viable las reformas", sostuvo el futuro ministro.

"Si la responsabilidad y el diálogo lo asociáramos al neoliberalismo, le estaríamos haciendo un tremendo regalo. No creo que lo merezca", señaló Marcel, en respuesta a los cuestionamientos que ha sufrido su nombramiento por parte de algunos integrantes de Apruebo Dignidad.

"Llego con mi historia, con lo que yo he hecho, con lo que puedo aportar... Y creo que voy a aportar una parte valiosa a un trabajo colectivo", enfatizó el ex presidente del ente emisor.

¿LE COSTÓ ACEPTAR LA PROPUESTA DE BORIC?

Consultado respecto a si le costó aceptar la propuesta de Boric, Marcel indicó que se hizo la pregunta "desde dónde podría aportar más al bienestar del país, al desarrollo del país. Creo que en este momento, quizás los desafíos más importantes que tenemos son desafíos que tienen que ver con recuperar la capacidad de crecer mejor de lo que lo hemos hecho en el pasado".

"En eso se puede aportar más desde el Ejecutivo que desde el Banco Central, que tiene un mandato que es más limitado", aseguró la próxima autoridad de Gobierno, agregando que esto "fue producto de largas conversaciones que tuvimos con el Presidente Boric, esto no fue una llamada telefónica".

"En buena medida, mi incorporación a este gabinete y a esta tarea es fruto de una importante comunidad de ideas más que una asociación de conveniencias", sostuvo.

¿UN NUEVO RETIRO DE FONDOS DE PENSIONES?

Mario Marcel, además, aprovechó la oportunidad para reafirmar que el programa de Gobierno de Gabriel Boric no contempla un nuevo retiro de fondos previsionales.

"Los retiros de fondo no están en el programa de Gobierno del Presidente Boric -explicó- Tenemos que recordar que los retiros de fondo surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultados con la crisis. Pero ahora habrá un nuevo Gobierno, un nuevo escenario económico y nos encargaremos de no llegar a ese punto".

"El Presidente electo, Gabriel Boric, ha sido muy claro en señalar que nunca más una crisis económica debería resolverse echando mano a los ahorros de los trabajadores; nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino que la reforma de pensiones y la construcción de un sistema previsional que tenga apoyo transversal", enfatizó el futuro titular de Hacienda.

"Me parece que es claro que esto (los retiros) no es un tema que esté en la agenda del Gobierno y el Presidente Boric ha sido muy claro en ese sentido", recalcó.

UN LLAMADO A EVITAR LAS PRESIONES PERMANENTES DEL CONGRESO

En tanto, el ex presidente del Banco Central hizo un llamado a fomentar el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso para evitar la "dinámica de presiones permanentes" durante el futuro Gobierno.

"Esta tensión entre Ejecutivo y Congreso creo que es algo importante ir dejándola atrás. Vamos a tener un nuevo Gobierno, vamos a tener nuevos parlamentarios, y yo creo que la ciudadanía espera y merece que hagamos esfuerzos dialogar y ponernos de acuerdo por tener iniciativas que beneficien a la ciudadanía y dejar atrás esta dinámica de presiones permanentes", solicitó Marcel.

"Hemos tenido ocho procesos electorales en un año, han pasado muchas cosas en Chile, entonces creo que también es bueno que el tono, la manera de trabajar y de relacionarse entre Ejecutivo y Congreso también de cuenta de esos cambios", cerró.