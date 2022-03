Ministro Paris: Muchos funcionarios entrantes "utilizaron el Colmed como una escuela de Gobierno"

A un día de dejar el cargo, el ministro de Salud, Enrique Paris, apuntó que muchos funcionarios de la Administración entrante "se prepararon" para sus nuevos roles en el Colegio Médico, de manera que el gremio habría sido para ellos una "escuela de Gobierno".

Consultado por El Mercurio sobre si volvería a dirigir dicha asociación, el facultativo planteó que "ese sería un gran desafío, pero las segundas partes nunca fueron buenas", y por lo demás, señaló que hoy en día "está en manos de una nueva generación: creo que ellos se van a mantener en el poder un tiempo largo, a menos que cometan muchos errores".

En esa línea, reconoció que "para mí fue súper doloroso recibir críticas de mi mismo gremio, cuando nosotros estábamos haciendo todos los esfuerzos posibles" para realizar una gestión óptima de la pandemia del Covid-19, y planteando que como parte de la Mesa Social, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, "tenía la posibilidad de dar a conocer todos sus postulados", aunque "es imposible que un gremio o que un alcalde hubiese querido que le aprobaran todo lo que ellos proponían".

El ministro anticipó que "voy a decir una frase dura y fuerte", antes de advertir que "en el Ministerio de Salud, en Desarrollo Social, en Interior, en muchas reparticiones, están metidos todos los que formaron parte de la directiva o del aparataje burocrático del Colmed. Me parece que casi que se prepararon para llegar al Gobierno y utilizaron el Colegio Médico como una escuela de Gobierno".

Sobre la base de estos nombramientos, Paris acotó que "el que gobierna es el Presidente, no la ministra del Interior. Porque las confianzas están relacionadas con el actuar de la ministra del Interior".

"GOZABAN DANDO MALAS NOTICIAS"

Volviendo a los cuestionamientos, la autoridad sanitaria saliente lamentó que en los últimos años proliferaran "proyecciones catastróficas" de la pandemia, y no sólo desde oficinas regionales del Colmed: "Otros grandes críticos fueron (Gonzalo) Bacigalupe, un señor Kong (Ramón Yuc), que era médico y que fue candidato después a diputado", indicó.

"Pero pasaron a la historia cometiendo puros errores y vaticinando cosas que nunca se cumplieron -reflexionó- No porque calcularon más (casos), sino porque yo creo que ellos no hacían ningún cálculo. Eso me molestaba mucho (...) Ellos gozaban dando malas noticias".