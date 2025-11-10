Niño rompió en llanto al enterarse del fin del mandato de Boric: Fue invitado a La Moneda

Un niño se hizo viral tras romper en llanto al enterarse de que Gabriel Boric dejará la Presidencia tras las elecciones del 16 de noviembre.

En el video grabado por su madre se puede ver a Santino profundamente por la noticia: "Quiero que siempre sea nuestro presidente, porque lo quiero mucho", dijo entre lágrimas, mientras su madre le intentó explicar que los presidentes pueden volver a postular después de dejar el cargo.

No satisfecho con eso, el pequeño decidió invitar al mandatario a tomar once a su casa antes de que terminara su mandato.

@cotebelmargodoy Mi hijo Santino al enterarse que el presidente @Gabriel Boric Font ya terminará su mandato. Esto pasa cuando en tu casa siempre se habla de política 🫢 #fyppppppppppppppppppppppp #gabrielboric #gabrielboricpresidente ♬ sonido original - cotebelmargodoy

"Presidente, no quiero que se vaya nunca. Ojalá venga a mi casa a tomar once, yo vivo en San Pedro", dijo el niño, señalando que le prepararía sopaipillas y que también podía recibir a su familia.

Incluso planteó otra alternativa. "¿Y si vamos a donde trabaja para conocerlo en persona? Después, cuando termine, él se va en su auto y lo invitamos, le decimos que nos siga para que tome once", propuso.

Su madre relató al medio Sabes.cl que la reacción ocurrió mientras veían televisión y comentaban sobre el proceso electoral. El niño preguntó por una de las figuras que aparecía en pantalla y ella le explicó que la elección definirá entre ocho candidaturas quién asumirá el Gobierno. Fue entonces cuando Santino manifestó su preferencia por el actual Presidente y comenzó a llorar.

Tras la viralización del momento, el Presidente llamó a Santino para invitarlo a tomar once a La Moneda junto a su familia.

"Me llegó un video tuyo, en que me invitabas a tomar once. Así que te quiero retomar la oferta y yo invitarte a tomar once a La Moneda", le dijo en mandatario, ante lo cual el emocionado niño le respondió que podría ir el próximo fin de semana, ya que tenía agendada una visita donde su abuelita.