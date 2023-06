Oposición critica llamado a la "rebeldía" de Boric: Genera "desconfianza total"

El jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó el fondo del llamado del Presidente Gabriel Boric a la "rebeldía" durante su discurso con motivo del último aniversario de su partido, Convergencia Social, el sábado pasado.

Al cierre de su pronunciamiento, el Mandatario señaló que "siempre nos va a ganar quien esté en contra del Gobierno. Yo invito a que todos hoy día reflexionemos respecto a eso. La rebeldía puede ser parte del Gobierno también; la rebeldía es parte de la esencia de ser militante de un partido de izquierda, y da igual como ese partido se llame", añadió, aludiendo a la posible unificación de esa tienda con Revolución Democrática.

Para el diputado gremialista, los dichos de Boric representan otra "vuelta de carnero", pues "llama al diálogo, a la moderación, al encuentro, pero luego en Convergencia Social habla de la rebeldía, de hacer retroceder a la ultraderecha, de esperar el momento para poder sacar adelante su agenda".

En ese sentido, "me declaro en desconfianza total hacia el Presidente y el Gobierno; yo que siempre he estado dispuesto a conversar para llegar a buenos acuerdos en materia de pensiones y otras, no estoy dispuesto a conversar con un Gobierno que no sé lo que piensa, y donde al parecer, los discursos son solamente táctica y no hay convicción alguna".

Al respecto, la ministra vocera, Camila Vallejo, estimó que lo planteado por el Presidente "es algo bastante evidente: cuando nos enfrentamos a injusticias y desigualdades, el llamado a quienes creemos en la importancia de construir sociedades más justas, igualitarias y democráticas es que no podemos ser indiferentes y tenemos que actuar frente a ellas".

COMUNES APOYA UNIFICACIÓN DE CS Y RD, PERO "SIN PRESIONES"

En cuanto a la fusión de CS y RD, el presidente de otra colectividad del Frente Amplio, Marco Velarde de Comunes, opinó que "si bien lo electoral es importante, porque somos partidos que participamos en democracia, creo que esto debe tener un debate político sobre cuál es la necesidad concreta de que podamos reunirnos".

"Por eso quizás las presiones no hacen tanto bien. No puede ser un acuerdo burocrático, por cargo, o una necesidad solamente electoral", reafirmó.

De todos modos, el timonel sostuvo que "hay bastantes razones en la historia que tenemos compartida" para dar pie a esta unificación, "y también en el sentido de futuro de poder afrontar los desafíos que tenemos, y a esta ola de ultraderecha que se ha tomado el escenario político, y que necesita menos fragmentación y mayor unidad".