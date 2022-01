Ossandón por Boric: "Es un problema que la gente tenga esperanza en él, porque todo puede derrumbarse"

El senador y militante de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, aseguró tener "esperanza en que pueda ser una buena administración" el Gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, aunque declaró que "es un problema que la gente tenga esperanza en él, porque todo puede derrumbarse de sopetón".

En conversación con El Mercurio, el parlamentario que actualmente está en la carrera para convertirse en presidente del Senado expresó que puede "aportar muchísimo" desde este rol, ya que está en juego una nueva administración y el proceso constituyente: "El futuro de Chile se juega en la Constitución, no en Boric", indicó, y dijo que "lo que me preocupa es que se haga una Constitución moderada, y para eso hay que trabajar en conjunto con equipos transversales del Senado. Esto no es para influir, ni meterse en la constituyente, pero el Senado tiene que tener una opinión en los temas".

Con miras a la posibilidad de presidir la Cámara Alta, Ossandón sostuvo que tendría una relación "institucional y colaborativa" con el nuevo Gobierno, y que "trataría de hacer primar el diálogo, porque el país ya no está para enfrentamientos que no llevan a ninguna parte. Es más, creo que la gente nos está dando una última oportunidad para llevar adelante los cambios que se nos vienen exigiendo, con mayor fuerza, desde el estallido".

En esta línea, expresó tener "esperanza en que pueda ser una buena administración. Como siempre, voy a ser colaborativo y voy a apoyar todos los proyectos que me representen, especialmente en el ámbito social. Pero también voy a defender con fuerza temas en que tengo diferencias con la nueva administración, como la libertad de educación o religiosa".

EL NUEVO GOBIERNO

"El Presidente electo tiene un inmenso desafío, porque gobernará en medio de muchas tormentas. Pero creo que si se modera, conversa y no va al choque con el Congreso, se pueden lograr buenas cosas para Chile. Otra cosa que me parece importante es que más que formar grandes alianzas, como lo está intentando hacer ahora, se preocupe de grandes acuerdos con todos, y no solo con los suyos", subrayó.

Además, indicó que es un "problema que la gente tenga esperanza en él, porque todo puede derrumbarse de sopetón. Pero también lo veo como una buena oportunidad. Si él convence al país país completo de que Chile necesita reformas importantes y es capaz de hablarle también a la gente de derecha, habrá dado un paso adelante. La gente de mi sector también pide ser incluida".

Respecto a la alianza de Boric con el Partido Comunista, el diputado RN apuntó que "el PC es una caja de Pandora. Puede ser el gran aliado de Boric, o su pesadilla. De lo que estoy convencido, en todo caso, es de que si el PC toma el control del gobierno, será muy difícil que el nuevo gobierno lo haga bien. Y en ese escenario, el gobierno no tendrá apoyo ciudadano. Lo que el Presidente Boric no puede olvidar es que está gobernando con votos prestados. Y la gente, a la primera que vea cosas que no van en el sentido de la moderación, le quitará la lealtad de inmediato".

Finalmente, el parlamentario oficialista se refirió a la polémica licitación del litio, y dijo que "se ve mal, sin mala intención, que el Gobierno licite algo tan importante y lo adjudique cuando se va yendo, aunque se haya hecho un proceso limpio. El litio no es una licitación cualquiera, es algo que les ha generado tremendas expectativas a los chilenos".

"Por otro lado, políticamente, cuando tú levantas este tema, justo cuando estamos en una constituyente, estás cometiendo un error político garrafal, porque les estás regalando los argumentos a los fanáticos ambientalistas para tener una excusa al tratar de meter en la Constitución la nacionalización de todas estas cosas", concluyó.