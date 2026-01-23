"Pónganse a la altura": El duro llamado del Presidente Boric para frenar el quiebre de la izquierda

El Presidente Gabriel Boric llamó este viernes a los partidos de su alianza de Gobierno a "estar a la altura" y evitar disputas internas públicas que puedan socavar la confianza ciudadana.

La postura del Mandatario se da en medio del distanciamiento del Socialismo Democrático con el Frente Amplio (FA) y el Partido comunista (PC), sectores que enfrentan posturas contrarias al rol de la futura oposición.

Frente a los cuestionamientos que han surgido entre los partidos oficialistas, Boric les solicitó "que se pongan a la altura de la situación", asegurando que "la gente no quiere ver peleas ni declaraciones cruzadas por la prensa".

"Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura", cuestionó el Presidente.

Pese a las declaraciones cruzadas por la prensa y la tensión evidente, los dirigentes del Socialismo Democrático evitan catalogar el distanciamiento como un "quiebre". (FOTO: EFE)

Reunión del Socialismo Democrático

Los dichos del jefe de Gobierno se dieron previo a una reunión convocada por el Partido Socialista (PS), en la que puso sobre la mesa el debate sobre cómo se posicionarán los partidos de izquierda ante la administración del republicano José Antonio Kast.

Además, se abordó si la actual alianza de Gobierno mantendrá su unidad o adoptará posturas diferenciadas.

A la cita, celebrada en la sede del PS, acudieron dirigentes de todas las facciones del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana (DC). Sin embargo, la convocatoria estuvo marcada por la ausencia de dirigentes frenteamplistas y comunistas, quienes no fueron invitados.

Parlamentarios del FA calificaron como "nefasta" su marginación del encuentro en la sede del PS, asegurando que la medida acentúa peligrosamente las diferencias dentro del actual conglomerado. (FOTO: ATON)

Esta exclusión generó reacciones inmediatas, siendo calificada por parlamentarios del FA como "nefasta", argumentando que "acentúa las diferencias dentro del sector".

Desde el Socialismo Democrático, los dirigentes han evitado catalogar el escenario actual como una crisis o quiebre, aunque reconocen el distanciamiento del Frente Amplio y del Partido Comunista.

Las voces del Socialismo Democrático

Tras el llamado del Presidente Boric, el presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que "lo más a la altura que he visto ahora es este encuentro, esto es lo más serio. Es decir, sectores que tenemos una afinidad vamos a ver cuáles son nuestras coincidencias, y también con los otros aliados -con quienes hemos compartido el gobierno- revisaremos también cuáles son nuestras coincidencias".

"Nosotros no estamos por una unidad vacía, como un concepto que no tiene sustento, creo que eso sí que sería no estar a la altura de los desafíos que tiene el progresismo, que tiene la nueva oposición", dijo el senador, subrayando la necesidad de una unidad con contenido y objetivos claros.

Jaime Quintana, presidente del PPD, defendió el encuentro del Socialismo Democrático como "lo más serio" para revisar "coincidencias" y sentenció que no buscan una "unidad vacía" sin sustento ante los desafíos del progresismo. (FOTO: ATON)

Por su parte, el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, se sumó a la cautela, evitando la palabra "quiebre" y enmarcando la situación como un proceso legítimo de definición. Recordó que el pacto de gobierno actual finaliza el 11 de marzo y que es esperable que las directivas busquen "cuáles son los lineamientos hacia el futuro".

"El PC y Frente Amplio han dicho cuál va a ser su posición inicial, nosotros no compartimos esa posición y compartimos una oposición dialogante que llegue a acuerdo y que permita a Chile avanzar", dijo.