Presidenta del PPD tras reunión con Boric: "No hablamos de nombres con el Presidente"

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, señaló que en el próximo Gobierno no habrá partidos de primera y segunda categoría, tras la reunión que sostuvo con el Mandatario electo Gabriel Boric (Convergencia Social). Además afirmó que no le entregó nombres para la conformación del próximo gabinete.

"Entendiendo que somos espacios complementarios pero distintos", Boric le explicó que está analizando y buscando "la mejor manera de tener los mejores elencos para el Gobierno''.

Sobre la instalación de los "anillos de poder", Piergentili dijo que no sabe "si se ha descartado o no", ya que "no fue parte de esta conversación". Sin embargo, el diputado por Magallanes "tiene clarísimo que no hay partidos de primera y segunda categoría".

"No hablamos de nombres con el Presidente, en mi 'mochilita' no cabía ninguna carpeta con nombres", manifestó, agregando que tendrán otra reunión "en que si él requiere, lo evaluaremos".

Javiera Toro, ex presidenta de Comunes, planteó en El Primer Café que "se ha planteado en el equipo del Presidente electo la posibilidad de incorporar a sectores que fueron también relevantes, que participaron en el triunfo en la elección. Está por verse la manera en que eso se va a conformar y eso depende de manera importante de las decisiones y las personas que estime necesario convocar".

"Como partidos de Apruebo Dignidad se ha planteado distintos nombres a disposición", destacó.

Se espera que a eso de las 16:00 horas de este martes se realice una reunión con el Partido Liberal.