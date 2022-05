Presidente Boric anunció plan permanente de financiamiento para proyectos en zonas extremas

El Presidente Gabriel Boric anunció una política permanente para el financiamiento de proyectos en zonas extremas del país.

En una de sus últimas actividades en su visita a la Región de Magallanes, el mandatario señaló que "la decisión que se ha tomado y lo que hemos anunciado, de establecer el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas como una política pública permanente, es algo muy importante, porque no solamente se trata de asignación de recursos, no solamente se trata de decir de que va a haber más lucas, se trata de empoderar a los Gobiernos Regionales".

"Las autoridades locales con los dirigentes y dirigentas sociales son los que van a decidir hacia dónde va nuestra región. Nuestra región tiene muchísimas oportunidades; si dejamos solamente al mercado actuar, nos puede pasar como le ha pasado a otros territorios, a otras zonas, donde en post del dinero se termina sacrificando la vida en común", advirtió el Presidente.

Asimismo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, presentó los fondos para el sector turismo y destacó que el Gobierno sabe "que la recuperación que ha ocurrido en el país, no ha ocurrido en todos los lugares y que hay sectores productivos que no se han podido desarrollar, en particular el turismo. No por culpa de las y los emprendedores, sino básicamente la situación sanitaria hizo que fuera mucho más duro para ustedes".

"Vamos a tener un fondo muy importante para efectos de desarrollar más programas vía Corfo, vía Sercotec, que van a tener una preferencia en el sector turismo", agregó.

GOBERNADOR AGRADECIÓ APERTURA DE FRONTERAS

El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, señaló que "es fundamental poder seguir abriendo fronteras. Estas comunas necesitan que los espacios de encuentro con Argentina, que en esta región son históricos, estén habilitados".

"Acá agradecemos la apertura que se hizo a partir del primero de mayo de prácticamente de todos los pasos (fronterizos)... Pero falta el Paso don Guillermo", puntualizó la autoridad regional.