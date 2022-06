Presidente Boric anunció proyecto de ley que buscará crear un Fondo Universal de Salud

El Presidente de la República, Gabriel Boric, ralizó su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional, donde anunció la creación de un Fondo Universal de Salud.

El Presidente indicó que esta iniciativa buscará garantizar equidad en el acceso a los servicios de salud.

El Mandatario señaló que "el camino de las grandes reformas en salud no lo estamos empezando hoy. Reconociendo los avances sustantivos realizados durante los Gobiernos del ex Presidente Ricardo Lagos y la ex Presidenta Michelle Bachelet, sabemos que el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado".

"Para esto presentaremos un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud, con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares", destacó Boric.

"Además, disminuiremos el copago en el sistema público de salud para las personas de los tramos C y D de Fonasa, beneficiando a más de 6 millones de personas", detalló el Presidente.

LAS LISTAS DE ESPERA

Asimismo, Gabriel Boric sostuvo que "por el desplazamiento de atenciones durante la pandemia, las personas del país están en espera de resolver más 330 mil cirugías con un promedio de 602 días de espera en el caso de las cirugías electivas. Estás cifras no son tolerables".

"Este año implementaremos un plan de resolución de listas de espera quirúrgica que contempla la puesta en marcha de 3 Centros Regionales de Resolución para cirugía mayor ambulatoria en Coquimbo, Valparaíso y La Araucanía, llegando a 7 centros el 2023. Al término de nuestro mandato toda cirugía oncológica será resuelta al cabo de 90 días y toda cirugía de mayor riesgo será resuelta antes de 6 meses", agregó.

SALUD MENTAL, EUTANASIA Y LA PANDEMIA

En tanto, el Mandatario indicó que "la salud mental no puede esperar y será una prioridad en nuestro Gobierno".

"Comenzaremos por construir 12 Centros de Salud Mental Comunitaria mediante una 8 inversión de 36 mil millones de pesos comenzando este año con San Antonio y el 2023 con Antofagasta e Iquique -explicó- Además, fortaleceremos el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil duplicando sus comunas y ampliando la cobertura a los 3 y 4 años".

"Estamos comprometidos con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna. Es por esto que hoy ingresaremos la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile, mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado", destacó Boric.

"Compatriotas, sabemos que la pandemia no ha terminado. La vacunación, así como las medidas sanitarias, siguen siendo prioritarias para enfrentar el Covid-19 y es deber de nuestro gobierno asegurar la disponibilidad y provisión de las vacunas", enfatizó.