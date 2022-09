Presidente Boric desde Nueva York: "Hemos dejado en alto el nombre de nuestro país"

Después de dos jornadas de actividades y bilaterales desarrolladas junto a los ministros que integran su comitiva en Nueva York, el Presidente Gabriel Boric consideró que "hemos dejado en alto el nombre de nuestro país".

En el marco de un balance de lo que va de esta semana, que comenzó con su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el Mandatario destacó la reunión que sostuvo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "en la que intercambiamos visiones sobre cómo fortalecer los lazos entre Chile y los países que componen la Unión Europea, y encontramos mucha receptividad".

"Puedo decir con alegría y confianza que nuestras relaciones gozan de muy buena salud, y vamos a seguir profundizando esos vínculos", enfatizó, justamente cuando se espera que ambas partes firmen pronto la modernización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea.

A la vez, resaltó su participación de hoy miércoles en el panel Financing Ocean Solutions for People and the Planet, en el cual "pude exponer acerca de la importancia del océano para la vida en nuestro planeta, y la subsistencia de nuestra humanidad, y la visión transformadora que hemos desarrollado gracias a gobiernos anteriores en la protección de nuestros recursos naturales".

Respecto a su reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, Boric indicó que "tuvimos una buena conversación sobre qué es lo que significa construir un Estado de bienestar que garantice derechos sociales universales, como lo ha logrado la República Alemana".

A la vez, mencionó que tanto en sus bilaterales con Scholz como con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el líder del Banco Mundial, David Malpass, abordó el desarrollo del hidrógeno verde, e incluso la posibilidad algunos proyectos de inversión francesa.

"EL MUNDO ESTÁ MIRANDO A CHILE"

En cuanto al discurso que entregó en la última jornada, el Presidente remarcó que "estoy convencido de que al estar inserto globalmente, Chile necesita a los demás países del mundo, y el resto de los países del mundo necesita también a Chile, y por eso los aprendizajes que hemos tenido en los últimos años son interesantes en el sentido de que no hay que esperar para avanzar en mayor justicia social, y en mayor democracia".

A modo de cierre, adelantó que "vamos a seguir intensamente los próximos días: tenemos bilaterales con otros presidentes y presidentas, entre ellos con Jacinta Ardern de Nueva Zelanda, y otros mandatarios de la región y también de lugares más cercanos, y creo que ha sido muy positivo para Chile. Estoy contento, creo que hemos dejado en alto el nombre de nuestro país".

"El nombre de Chile es muy valorado, e invito a todos en nuestro país a que estén profundamente orgullosos de ser chilenos y chilenas, porque en el mundo se nos reconoce como tal. Tenemos buenos motivos, no sólo económicos, también culturales, sociales, políticos, de por qué el mundo está mirando a Chile hoy día, y creo que hemos cumplido con la tarea de representarlo bien en este foro internacional", remató.

TPP-11: PDTE. SE COMPROMETE A "RESGUARDAR INTERESES DE CHILE"

Consultado sobre el desmarque de Apruebo Dignidad del acuerdo para aprobar el TPP-11 en el Senado, Boric remarcó que "en todas las coaliciones que sustentan a gobiernos en la historia han habido diferencias respecto a ciertos puntos, y esta no es una diferencia nueva: es muy claro que hay un sector de quienes apoyan al Gobierno que siempre ha sido crítico del TPP-11", recordando incluso que en su tiempo como diputado lo votó en contra.

"Es totalmente cierto que el TPP-11 no forma parte de nuestro programa, por lo tanto, no es algo que desde el Gobierno estemos impulsando. Lo que sí es claro es que el Senado tiene las atribuciones para ponerlo en tabla y tomar una decisión al respecto, y en función de lo que decida, como Gobierno tenemos el deber de resguardar los intereses de Chile", garantizó.

En ese sentido, coincidió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en que "la discusión que dimos el 2018 es distinta a la de hoy, principalmente porque se retiró del acuerdo Estados Unidos después de las medidas proteccionistas del expresidente Trump, y toda la parte de propiedad intelectual quedó fuera del tratado".

Por tanto, "tenemos observaciones respecto a los mecanismos de solución de controversias que creemos -en ciertos casos- pueden limitar la manera en que queremos enfrentar el desarrollo, y para eso estamos trabajando con diferentes países" a través del envío de una serie de side letters.

A la vez, dado que el país tiene acuerdos comerciales con la mayoría de los miembros del TPP, el Mandatario reconoció que su aporte a "las exportaciones de Chile tiene un carácter que no es de la relevancia que muchas veces se le asigna justamente por los tratados previos. Dicho eso, también hay una discusión estratégica, en particular en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en que el tener espacios de coordinación con otros países es, sin lugar a dudas, algo interesante".