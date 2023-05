Presidente Boric encabezó feria informativa por ley que establece el pago efectivo de pensiones alimenticias

El Presidente Gabriel Boric y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, participaron de una feria informativa en la plaza de la Constitución sobre la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que entrará en vigencia este sábado 20 de mayo.

El mecanismo será efectivo siempre y cuando exista una mediación de por medio y considera el pago de las deudas de pensiones con los fondos de las AFP en ciertos casos. Desde el Ejecutivo, señalaron que significa un avance en los ejes de género, prometidos en el programa de Gobierno.

El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos suma más de 80 mil inscritos en seis meses de funcionamiento, de los cuales solo un 3% corresponden a mujeres deudoras.

"Les decimos a las mujeres que no van a enfrentar esta injusticia aisladas, que ya no están solas", sostuvo el Mandatario al mismo tiempo que se refirió a los dichos filtrados del presidente de la ANFP, Pablo Milad, enfatizando que la medida que se implementará "no es populismo, es justicia".



Una de las mujeres que se verá beneficiada manifestó que el padre de su hija adeuda alrededor de seis millones y que para pagarles "tenían mil excusas", como el no trabajar con un contrato. Mientras que otra relató que, pese a realizar la mediación para lograr un acuerdo mutuo y, "al final, él nunca dio ninguna (cuota) de lo que es pensión de alimentos", que asciende a más de siete millones de pesos.

DIPUTADA ROJAS ENFATIZÓ EN RELEVANCIA DE AVANZAR EN CONDONACIÓN DEL CAE

Con la actividad se cierra una semana en la que el Gobierno ha logrado varios avances a nivel legislativo, lo que se busca destacar en la próxima cuenta pública del 1 de junio.

Pese a lo anterior, quedan pendientes temas clave como la propuesta de la ley de aborto libre o la condonación del CAE. Sobre este último punto, el Frente Amplio ha empujado la idea de que ese compromiso se vuelva prioritario para la agenda de Gobierno.

La diputada de Comunes, Camila Rojas, indicó que "si hay varias propuestas y compromisos de Gobierno en los que quisiéramos avanzar, para el Frente Amplio uno de los que tiene relevancia tiene que ver con la condonación", lo que se ha conversado con el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, que "en varias oportunidades ha dicho que es necesario".

"Sabemos que se requieren recursos, pero esperamos que pueda existir un plan para que de aquí al fin del Gobierno esta propuesta se pueda concretar", indicó la parlamentaria, apuntando que el ministro Mario Marcel "nos ha dicho que en la medida de que se pueda avanzar en la reforma tributaria, no se descarta esa posibilidad".