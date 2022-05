Presidente Boric: Estamos trabajando en "estados intermedios" para evitar violencia en La Araucanía

El Presidente Gabriel Boric aseveró que se está trabajando en "estados intermedios" para evitar hechos de violencia en la macrozona sur, con presencia de fuerzas militares, pero sin un estado de excepción.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el Mandatario indicó que "nosotros tenemos que tener una política distinta a lo que se ha hecho antes. Si nosotros seguimos repitiendo la misma lógica de solamente represión, aplicación de la ley antiterrorista, estado de sitio, la verdad es que ¿qué resultados hemos tenido hasta ahora?".

"En los últimos cuatro años, se han más que triplicado los hechos de violencia en La Araucanía. No me digan que la solución es insistir en lo que se ha hecho antes, eso no lo voy a conceder", recalcó.

"Estamos trabajando en instalar 'estados intermedios' para que las fuerzas militares puedan resguardar, por ejemplo, las carreteras", puntualizó.

Boric añadió que "tenemos que discutirlo con el Parlamento y yo le pido a todos los parlamentarios que tengamos la voluntad para discutirlo, con condiciones que tienen que ser muy estrictas, porque hoy día estamos en una situación complicada, pero la autoridad siempre tiene que ser capaz de rendir cuentas públicas al Congreso, a la sociedad civil y entregar facultades a las fuerzas militares no es algo que se pueda naturalizar".

Además, el Presidente destacó que "estamos ejecutando un plan respecto a cambiar la lógica de compra de tierras en La Araucanía, conversando con diferentes actorías, entre ellas las empresas forestales, que tenga que ver no solamente con la compra de tierras, sino que con caminos, agua, luz, con institucionalidad, que el Estado se haga presente".

"No va a ser de la noche a la mañana. No vamos a solucionar un problema que viene de 1860 en 50 días", puntualizó.

ALTERNATIVAS PARA ASEGURAR CIRCULACIÓN Y ABASTECIMIENTO

La ministra del Interior, Izkia Siches, dijo respecto a lo anunciado por Boric que encomendó a las Subsecretarías "buscar fórmulas con las policías y los estados vigentes, pero visualizando nuevas alternativas que permitan asegurar no solamente las rutas, sino que también la circulación y el abastecimiento a nivel nacional".

"Entendemos que se está discutiendo con los parlamentarios, nosotros queremos visualizar otras alternativas", manifestó la autoridad, agregando que esa discusión se debe dar "con todos los sectores, no solamente los de Gobierno, sino los de oposición".

OPINIONES DIVIDIDAS EN PARLAMENTARIOS DEL OFICIALISMO Y DE OPOSICIÓN

El senador Gastón Saavedra (PS), dijo que "el Gobierno tiene que allanarse a escuchar estas demandas (de la gente) y dar todas las medidas que la ley y la Constitución le permiten aplicar, y dentro de eso está el estado de excepción".

"Me hace sentido en la medida en que discutimos sobre el rol de las Fuerzas Armadas tratándose de infraestructura crítica, que es algo que no existe solamente en Chile, existe en varios países del mundo", anotó respecto a la opción del Gobierno el diputado Diego Schalper (RN).

"En caso de que el proyecto venga bien inspirado y tenga bien acotadas las responsabilidades, yo al menos estaría disponible a votarlo a favor", aseguró.