Presidente Boric insiste: No queremos que el crimen organizado le gane a la gente común

El Presidente de la República, Gabriel Boric, insistió en la tarde de este lunes en el énfasis que le está dando su gobierno a la seguridad, recalcando que la delincuencia no le ganará "a la gente común, trabajadora, digna y honesta".

En el marco de una actividad llevada a cabo en Longaví, el Mandatario recordó que "cuando llegamos al gobierno, más de la mitad de los vehículos de Carabineros de Chile estaban inutilizados o ya estaban fuera de servicio, y una institución que tiene más de la mitad de sus vehículos fuera de servicio es una institución que funciona con muchas dificultades y por lo tanto nos pusimos como meta en nuestros cuatro años reponer todos y mejorar todos los vehículos y comprar también nuevas capacidades y así lo estamos haciendo, con estos 1.054 vehículos cada año".

"No son solamente los vehículos, es también la seguridad de los carabineros, porque para poder ofrecerles y garantizarle seguridad al pueblo de Chile tenemos que también cuidar a quienes nos cuidan, y eso lo hacemos con los carabineros mejorando por ejemplo las asignaciones de emergencia en zonas como la zona norte (...) ir mejorando el uniforme, el armamento, la capacitación y no me cabe ninguna duda que desde esa perspectiva estamos avanzando en la dirección correcta", agregó.

Boric indicó que "sé y tengo absolutamente claro que la seguridad es la prioridad de los chilenos y chilenas hoy día (...) no queremos y no vamos a permitir que el crimen organizado, que la droga, y que los delincuentes le ganen a la gente común, trabajadora, digna y honesta, que son la gran mayoría del pueblo de Chile".

"Es importante entender la seguridad de manera más integral, la seguridad no se agota solamente en la persecución del delito cuando éste ya ha sido cometido, la seguridad es una tarea también comunitaria, en donde es importante que renovemos y le pongamos mucho énfasis a la cultura, la educación, al deporte en los barrios, a la asociatividad, a que las personas mayores y los niños colmen nuestras plazas", insistió el Presidente.