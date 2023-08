Presidente Boric: La reconstrucción implica cambiar prioridades y el Gobierno tiene que tener flexibilidad

El Presidente Gabriel Boric, que se encuentra en la Región del Maule monitoreando las consecuencias del sistema frontal, afirmó que para costear esta emergencia se van a tener que "revisar prioridades, cambiar presupuestos, hacer ajustes", por lo que el Gobierno "tiene que tener la flexibilidad de la cintura para poder moverse en esto".

Debido a la difícil noche en Curicó, el Presidente @GabrielBoric se reunió con el alcalde Javier Muñoz y luego se trasladó al albergue del Liceo Bicentenario Zapallar de Curicó. Seguimos trabajando en terreno con las familias afectadas #SistemaFrontal. pic.twitter.com/lFDysoRtaA — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 22, 2023

El Mandatario aseguró en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión que "el Estado en conjunto con la sociedad civil organizada y con el sector privado tenemos el deber de estar a la altura" para poder ir en ayuda de los damnificados, por lo que puntualizó que "eso significa también revisar prioridades, cambiar presupuestos, hacer ajustes en otras partes que van a ser doloroso para algunos sectores".

"En ese proceso de reconstrucción implica cambiar prioridades y el Gobierno tiene que tener la flexibilidad de la cintura para poder moverse en esto, y por sobre todo tener mucha empatía con la gente. Acá es importante que todos entiendan que tenemos que priorizar", recalcó.

Asimismo, recordó que el Estado "efectivamente tiene restricciones presupuestarias, acá hay que actuar con mucha responsabilidad, pero no me cabe ninguna duda que también en estos momentos emerge una suerte de espíritu de unidad nacional que facilita que no nos quedemos en la pelea chica y nos pongamos todos detrás de un mismo objetivo".

“El Estado, en conjunto con la sociedad civil organizada y el sector privado, tenemos el deber de estar a la altura. Eso va a significar revisar prioridades, cambiar presupuestos, hacer ajustes”. Presidente @GabrielBoric en #ContigoCHV sobre el #SistemaFrontal. pic.twitter.com/7MFpJZgvDI — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 22, 2023

Por otro lado, al ser consultado por la institucionalidad durante las catástrofes en nuestro país, el Jefe de Estado valoró que "si hemos tenido tan pocos fallecidos es justamente porque las alertas SAE han funcionado, porque hay una cultura cívica, porque los funcionarios de Carabineros y el Ejército han estado".

En esta línea, indicó que la institucionalidad "ha mejorado respecto a lo que teníamos antes; si no hubiese actuado la institucionalidad, la situación hoy día sería peor", aunque matizó que "siempre van haber espacios de mejora".

Finalmente, sobre la construcción en loteos irregulares, el Presidente Boric dijo que "efectivamente es un problema al que hay que ponerle coto, porque los ríos han demostrado tener memoria y recuperan su cauce y, por lo tanto, hay sectores en donde sencillamente no se puede construir y ahí hay que poner mucha más fiscalización".

"Vamos a tener que hacer un cambio en la política habitacional y el ordenamiento territorial, porque este tipo de fenómenos los vamos a ver con cada vez más frecuencia", resaltó.