Presidente Boric: "No me he llevado plata jamás, y los que lo hagan tienen que responder ante la Justicia"

En el marco de la investigación que se lleva a cabo por el caso convenios, el Presidente Gabriel Boric declaró que "no me he llevado plata jamás. Y los que lo hagan, tienen que pagar y tienen que responder ante la Justicia como corresponde, y devolverlo".

En live a través de su cuenta de Instagram personal, el Mandatario leyó cartas que ha recibido de niños y niñas, en el marco del Día de la Niñez, pero también se refirió a la contingencia luego de ser consultado por un usuario.

"¿Cuanta plata se ha llevado?", fue la pregunta que recibió Boric, ante lo que contestó: "Yo no me he llevado plata jamás. Y los que lo hagan, tienen que pagar y tienen que responder ante la justicia como corresponde, y devolverlo. Eso no lo vamos a justificar jamás".

En esta línea, se refirió a las cuentas anónimas que lo critican a través de redes sociales. "Siempre me ha sorprendido, para quienes nos están viendo, los que se meten para... bueno, la mayoría se mete para hacer preguntas, para plantear dudas, críticas que son muy legítimas, pero hay gente que se mete a insultar y es muy raro. Yo creo que habla mucho más de ellos que de nosotros", indicó.

Respecto al caso convenios, el Mandatario dijo que "no tengan ni una duda de que no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas. No se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos".

"Sepan que para mí ha sido muy importante, muy duro, pero no duro como términos personales, no importan mis emociones en todo esto, es algo que no podemos tolerar no más, en esto no hay nadie... no se pueden meter las cosas bajo la alfombra", añadió.

Finalmente, el Presidente Boric adelantó que este va a promulgar la ley contra los delitos económicos.