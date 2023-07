Presidente Boric pidió "altura de miras" a la oposición en vez de "oponerse a absolutamente todo"

El Presidente Gabriel Boric pidió a la oposición tener "altura de miras" al momento de discutir las reformas que el Gobierno propone, en lugar de "oponerse a absolutamente todo" lo que éste pone en discusión.

En una entrevista con la BBC en el marco de su gira europea, se le preguntó su opinión sobre el actuar de ese bloque en lo que va de su mandato, a lo que reiteró que "tiene un rol de contrapeso del poder Ejecutivo que es tremendamente importante y tiene que ejercer el rol de fiscalización", al tiempo que dijo entender "que en ese rol se cometan excesos discursivos. Yo fui parte de la oposición en el gobierno anterior y entiendo cómo funciona eso".

En esa línea, el Mandatario aseguró que "el estallido social que vivimos el año 2019 no fue un invento ni fue solamente un acto delictual, como algunos tratan de describirlo. Fue una expresión de profundo malestar de miles de chilenos y chilenas que sienten que la política e instituciones no les responden ante sus necesidades", y por tanto, su Gobierno pretende "encarar parte de esas dificultades".

Considerando lo anterior, planteó que "el oponerse a absolutamente todo y tratar de desestabilizar al Gobierno de manera permanente, como ha sido la tónica en el último tiempo, no contribuye a la solución de los problemas. Y esos problemas van a seguir existiendo, independiente de quien gobierne".

"Por lo tanto, lo que les pido es que tengamos todos altura de miras para tratar de solucionarlos en conjunto y no sencillamente patearlos para adelante. Porque estos problemas, si no los solucionamos ahora, van a seguir ahí", advirtió Boric.

"LAS PROPUESTAS DE LA ULTRADERECHA NO SON BUENAS PARA EL PAÍS"

Respecto a las encuestas que dan una ventaja considerable al republicano José Antonio Kast en una próxima elección presidencial, el Jefe de Estado sostuvo que "me preocupa la continuidad de las instituciones democráticas y el bienestar del pueblo de Chile. Y, en ese sentido, creo que las propuestas de la ultraderecha en nuestro país no son buenas para los chilenos y, por lo tanto, espero que logremos generar una continuidad".

De todos modos, estimó que "todavía es muy pronto" para pensar en esos comicios, y que "confío en que el fruto del trabajo que hemos estado llevando adelante va a convencer a la gente de que esta ha sido una buena alternativa".

"Y si no -añadió-, respetaré la voluntad democrática del pueblo, que es lo que corresponde en una democracia".

A la vez, Boric afirmó que postular a una reelección "no es algo que esté en mi cabeza" en estos momentos, y reconoció que "no había planeado esta situación. Hay gente que a veces cree que nace con la estrella para hacer tal cosa. Yo no me siento parte de ese grupo".

"Evidentemente voy a terminar (el periodo) muy joven, si todo sale bien, a los 39 años, pero no estoy pensando en qué voy a hacer después en términos políticos", apuntó.

Si bien mencionó su intención de colaborar con su partido, Convergencia Social, y también con Chile, volvió a descartar que lo haga "en términos de querer ser Presidente de nuevo; no es algo que esté pensando".