Presidente Boric tras votar: "Lo que se juega hoy es seguir profundizando nuestra democracia"

Luego de sufragar en su respectivo local de votación en Punta Arenas (Región de Magallanes) acompañado de su hija Violeta, el Presidente Gabriel Boric señaló que "lo que se juega hoy día es el seguir profundizando nuestra democracia".

En una comparecencia ante la prensa, el Mandatario indicó: "Lo que quiero transmitir es que Chile es un país ejemplar, que la democracia está consolidada en nuestro país y día a día la profundizamos. No me cabe la menor duda que hoy día todos los candidatos y candidatas van a estar orgullosos de su pueblo".

Desde Magallanes, invito a todos los chilenos y chilenas a votar, no sólo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con nuestra democracia y con nuestro Chile. Como Presidente de la República, me ha tocado recorrer todo el territorio nacional y sé lo importante que es… pic.twitter.com/i70d0lEGxW — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 16, 2025

"(En esta jornada de elecciones) se está votando por la futura Presidenta o Presidente de nuestra patria, responsable de liderar a nuestro país en los avatares de la historia. Y son ustedes, chilenos y chilenas, quienes determinan el futuro de Chile", afirmó Boric.

"(Es) la gracia de la democracia, en donde cada uno de ustedes tiene el mismo derecho de elegir sin importar dónde haya nacido, cuánta plata haya en la billetera o cuál es su idea política. Todos valemos lo mismo. Ese es el sentido profundo de la democracia que se expresa hoy día", agregó.

"Tenemos más de 40.000 mesas (habilitadas) a nivel nacional y no tengo ninguna duda que, como es tradición en nuestra patria, vamos a vivir una jornada electoral ejemplar gracias a la tremenda labor que realiza el Servel y los miles de vocales y apoderados de mesa en cada rincón de Chile", expresó Boric.

"Por supuesto, también (quiero dar las) gracias al trabajo de Carabineros, de Bomberos y de las Fuerzas Armadas que están desplegadas en todo nuestro territorio, que cuidan y resguardan todos los locales de votación", manifestó.

"Puedo decirles que Chile es hermoso y que tiene un futuro promisorio que depende de nosotros. Y en días como estos es donde se construye el porvenir. Le agradezco a todos los chilenos y chilenas que día a día hacen patria desde todos los rincones de nuestro país", concluyó el Mandatario.

AHORA | Declaración del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, tras emitir su voto en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. https://t.co/L0L6C0LyxS — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 16, 2025

Bachelet espera que nuevo Gobierno "construya sobre lo construido en todos los anteriores"

La expresidenta Michelle Bachelet también emitió su voto en su local ubicado en la comuna capitalina de La Reina, en la mesa número 100.

En la instancia, manifestó esperar "que el nuevo Gobierno que llegue construya sobre lo que hemos construido todos los Gobiernos anteriores".

Sin embargo, "lo que quisiera yo es que sigamos perfeccionando nuestra democracia, que pueda sellar la economía funcionando y que, sobre todo, las personas puedan vivir en mejores condiciones de educación y salud, con mayor bienestar y más tranquilidad", agregó.

Consultada sobre si Jeannette Jara es la candidata de continuidad del Gobierno, Bachelet señaló que "cada candidato puede tener una cierta perspectiva política, pero es un nuevo candidato. Cada etapa es una nueva etapa y un nuevo momento del país".

"Entonces, cada candidato, aunque pueda pertenecer a cierto grupo político, al plantear su propuesta, plantea la propuesta de futuro para el país. Cada abanderado es distinto; nunca hay uno de continuidad", defendió.