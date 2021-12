Sacerdote pide rezar por Boric: "Los que han tenido más edad han dado bastante jugo"

El sacerdote Óscar Zamora, de la iglesia Nuestra Señora de Andacollo del cerro Ramaditas de Valparaíso, se viralizó en redes sociales tras una deslenguada prédica en la que pidió "al pueblo cristiano" rezar por el Presidente electo, Gabriel Boric, implorando "dejar atrás los fantasmas".

"Hablaba con unas personas que me decían 'padre, ¿qué vamos a hacer ahora?', '¿por qué?', dije, 'ahora que van a gobernar los comunistas'. Yo le dije 'vamos a tener que hacer un curso rápido de historia porque ¿alguna vez han gobernado los comunistas en Chile? No, nunca. Entonces ¿quiénes son los que nos han cagado durante 40 años? Si no fueron los comunistas, ¿quién fue", relata el religioso.

Continúa: "Empecemos por la Democracia Cristiana, que vendió el país y después todos los de la derecha y los inclinados para la izquierda, que no son los comunistas, son los que han engañado a Chile, los que nos tienen sin vivienda, sin educación, sin salud y estamos asustados porque nos va a gobernar Boric. Déjense de joder, por favor".

"Le exijo al pueblo cristiano que recemos por este muchacho y que dejemos enterrados los fantasmas porque los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas", dijo el párroco, quien consignó que "los que han tenido más edad han dado bastante jugo".