Seguridad, pensiones y la Convención: Las frases destacadas del Presidente Boric en Cooperativa

Casi dos meses después de su llegada a La Moneda, el Presidente Gabriel Boric abordó en El Diario de Cooperativa los principales desafíos de su Gobierno, particularmente en materia de seguridad, pensiones y el fin del proceso constituyente.

Seguridad pública: "El Gobierno está a cargo, con la mano firme en el timón en una situación muy complicada, y no vamos a sesgar nuestros esfuerzos para controlar el orden público".

Cambios estructurales: "Las instituciones hoy día no dan el ancho; Uno de los principales desafíos de nuestro Gobierno es recuperar su solidez y su capacidad de mediación".

Actuar de Carabineros: "Lo que me interesa es sacar adelante la reforma a Carabineros (...) La legitimidad no se recupera solamente cortando cabezas; cuando sea necesario lo vamos a hacer, pero el trabajo es más quirúrgico y de largo plazo que de machete".

La Araucanía: "Estamos trabajando en 'estados intermedios' para que no sea un estado de excepción o nada, y que las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, en las carreteras".

Ayudas económicas: "Mucho se ha ridiculizado respecto a un bono de 6.000 pesos, pero estamos reajustando la asignación familiar, que en los últimos cuatro años se reajustó menos de lo que estamos haciendo ahora".

Pensiones: "Para despejar cualquier tipo de duda, quiero establecer que el Gobierno jamás va a utilizar fondos de pensiones para cualquier otro tipo de gasto que no sea pagar pensiones".

Acuerdos transversales: "Si alguien cree que ceder para sacar adelante las reformas es una renuncia o una traición, allá ellos. Yo no voy a hacer política de manera voluntarista solamente para tratar de acostarme en la noche tranquilo".

Convención: "Hay cosas que no me gustan, por supuesto, hay cosas que yo haría de otra manera, pero yo no espero de la Convención un príncipe azul. La Convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos".

Deuda histórica: "Se les ha faltado el respeto a los profesores, muchos de los cuales se están muriendo sin que se les pague (...) Mi compromiso es que de aquí al fin del Gobierno va a existir una reparación".

