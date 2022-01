Senador ex RN replica a Chahuán por "muy desatinadas" declaraciones sobre "gabinete en las sombras"

"Fuego amigo" está recibiendo el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, quien insistió este lunes en Cooperativa que "sigue en curso" la idea de tener un "gabinete en las sombras", para fiscalizar al futuro gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Si el fin de semana la senadora electa Paulina Núñez dijo esperar que "más que un gabinete en las sombras, tengamos una oposición en la luz"; ahora fue el senador Juan Castro Prieto quien habló de "muy desatinadas expresiones", que "no aportan a la discusión pública ni al debate de ideas".

"Como senador, al igual que otros senadores de la bancada de Renovación Nacional, no estamos de acuerdo con las declaraciones que hizo Francisco Chahuán, frente a estos ministros en las sombras. Creo que esa es una expresión personal de él y no obedece a nuestra bancada. Creo que está equivocado, porque un Presidente tiene todo el derecho a nombrar los ministros que realmente a él le parezcan competentes", dijo Castro, ex militante de RN.

Para el representante de la Región del Maule, "si (Boric) se equivoca, tenemos a toda la ciudadanía mirando y criticando ese actuar. Y eso no significa que tenemos que tener como coalición de oposición personas revisando o criticando de manera personal o tratando de hacer presentaciones de proyectos a los cuales no tenemos las facultades".