Sujeto que lanzó piedra a Boric quedó libre: Detención fue declarada ilegal

En libertad quedó este viernes el sujeto de 31 años que lanzó una piedra que rozó al Presidente Gabriel Boric durante su visita a la ciudad de La Serena, debido a que su detención fue declarada ilegal.

El ataque se dio de forma repentina mientras el Mandatario, en el marco de su primera gira regional por Coquimbo, saludaba y conversaba con las personas que lo esperaban ayer en su llegada a la ciudad.

Aunque el piedrazo no le llegó a Boric, si pasó cerca de él y terminó impactando en su jefe de Gabinete, Matías Meza, quien resultó sin lesiones.

Pese a esto, Meza no cuenta con rango de autoridad, por lo que el juez Pedro Rojas consideró ilegal los motivos de la detención realizada por Carabineros: delito de atentado a la autoridad.

"La declaración es del testigo, que no es la persona afectada y no está definida con el rango de autoridad... Tampoco se ha planteado aquí por parte del fiscal que sea la persona afectada, la persona afectada es el Presidente de la República", detalló el juez, quien señaló que debido a estos motivos "no procede que el Tribunal declare legal la detención".

El agresor, que se desempeña como soldador y que no fue denunciado por el Presidente o alguien del Gobierno, no tenía antecedentes penales previos.