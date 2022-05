La revista Time eligió este lunes al Presidente Gabriel Boric entre las 100 personas más influyentes de 2022.

El Mandatario más joven y más votado en la historia del país figura en el apartado de "líderes" junto a Joe Biden, Xi Jinping y Volodímir Zelenski y su perfil lo firma el economista Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel y profesor en la Universidad de Columbia, que destaca que "la victoria del ex líder estudiantil representó un cambio de guardia, pero más importante aún, marcó un cambio de dirección para la economía de Chile y posiblemente del mundo", recordando la promesa de Boric de convertir al país en la tumba del neoliberalismo.

"La noche en que Boric ganó las primarias, prometió: '¡Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba!'. Y ese se ha convertido en el grito de guerra de quienes en todo el mundo buscan una alternativa a las políticas económicas derechistas de las últimas cinco décadas. El enfoque de Boric combina la responsabilidad fiscal con una economía más competitiva, mejores protecciones sociales y condiciones de trabajo, igualdad e inclusión social y protección del medio ambiente", resaltó Stiglitz.

"Con una política dividida y el arduo trabajo en curso para crear una nueva constitución, Boric necesitará todas las habilidades que ya ha demostrado: escuchar y comunicarse, empatía y una comprensión profunda de la historia y la cultura chilena. Está haciendo de Chile nuevamente el laboratorio social, económico y político del mundo", apuntó el economista.

