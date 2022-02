Tras reunión Boric-Lagos, analista apunta a que el Presidente está buscando un apoyo más transversal

En la última jornada se dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric se reunió con el ex Mandatario Ricardo Lagos para abordar temas en materia internacional, lo que tendría como finalidad encontrar "un apoyo más transversal" a su programa de gobierno, según el analista político Mauricio Morales.

Según reveló La Tercera, Boric junto a su futura ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, habrían sostenido una reunión con Lagos el pasado jueves 3 de febrero, cita de la que no se tienen mayores detalles pero que habría girado en torno a la experiencia del ex Jefe de Estado en política exterior, además de pedir consejos y abordar los desafíos del país en esta materia.

Esta es la segunda cita que tiene la dupla Boric-Lagos, quienes se reunieron en época de campaña, al igual que lo hizo el nuevo Mandatario con Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet.

En esta línea, el analista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, indicó que "lo que está buscando el Presidente Boric es un apoyo más transversal hacia su programa de gobierno, dando señales de humildad al solicitar consejos del ex Presidente Lagos, lo que está tratando de hacer es aproximarse a un estilo de liderazgo mucho más transversal y moderado".

"Cuando asuma el Gobierno lo más probable es que busque una coalición legislativa Apruebo Dignidad más el socialismo democrático y más la Democracia Cristiana, o incluso el Partido de La Gente", agregó.

Pero, ¿cuál es uno de los desafíos más importantes en materia internacional de Boric? El TPP-11, cuyo tratado el Presidente electo ha sido detractor, más no Lagos, y que Chile deberá determinar si ratifica o no su incorporación.

El ex canciller durante el segundo Gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz, explicó que "no me extraña que hayan conversado del TPP11, pues hay datos nuevos, como el declarado interés de China, de Corea del Sur, de Tailandia, que se suma al del Reino Unido, por ingresar a este tratado, pero me imagino que conversaron sobre otros temas de la agenda global, como el cambio climático o los problemas que enfrentan las democracias".

El también ex timonel PPD indicó que Lagos "siempre tiene algo importante que decir y conoce bien la política internacional, lo que sucede más allá de nuestras fronteras y nos afecta".