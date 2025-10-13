Tras reunión con León XIV, Boric reconoció rol de Trump por tregua en Gaza

Tras sostener una "muy bonita y reflexiva reunión" con el papa León XIV en el Vaticano este lunes, el Presidente Gabriel Boric valoró el papel de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en que se alcanzara un alto al fuego en la Franja de Gaza, tras dos años de la ofensiva israelí en el enclave palestino.

Consultado al respecto durante un punto de prensa, el Mandatario manifestó: "A todos nos alegra y nos esperanza que esta masacre tenga un punto final, y también la perspectiva de que pueblos que han sufrido tanto, a través de la historia, puedan convivir en paz, y esperamos que eso sea con autodeterminación, como corresponde".

"No soy quien para hablar en nombre de él, pero el papa me manifestó que su esperanza en este proceso es que todos los liderazgos actúen con humildad y respeto por los que sufren y han sufrido", añadió.

En cuanto a Trump, el Jefe de Gobierno aseveró que "toda persona que cumpla un rol para la paz es bienvenida. No conozco los detalles de las tratativas (pero) soy de quienes creen que los liderazgos siempre tienen que ser humildes y respetar a sus adversarios. Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo una colaboración para que cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea".

"No se puede entrar en mezquindades pequeñas; lo importante es toda la gente que estaba sufriendo permanentemente, y que ese sufrimiento tenga un punto final, sin perjuicio de todas las personas que fallecieron, que fueron asesinadas, y del dolor que eso significa, (el cese al fuego) es esperanzador, y bienvenidos sean todos quienes ayudan en esa causa", zanjó.