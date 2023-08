"Una reunión tensa": Chile Vamos le planteó al Presidente Boric su "línea roja" en la reforma previsional

El Presidente Gabriel Boric se reunió la mañana de este jueves en La Moneda con representantes de Chile Vamos, con el fin de dar a conocer las posturas del Ejecutivo sobre las reformas impulsadas en el Congreso.

Entre los participantes de la cita estuvieron el presidente de RN, Francisco Chahuán, y el secretario general del partido, Diego Schalper; en la UDI fueron su secretaria general, María José Hoffmann y el jefe del comité de diputados, Guillermo Ramírez. Asimismo, desde Evópoli fueron su presidenta Gloria Hutt y Juan Carlos González, secretario general.

Quien se restó de la reunión fue el timonel de la UDI, Javier Macaya, quien estaría en un viaje en el exterior.

Además del Mandatario, también estuvo presente todo el comité político, con la adición del titular de Economía, Nicolás Grau.

Al ingresar al encuentro, el Presidente postuló que "soy plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se haga, para todos, y por lo mismo creo que es tremendamente positivo que se produzca".

"Me parece que todos somos conscientes que cuando conversamos en nuestros territorios o vemos las encuestas y vemos que la gente quiere y exige acuerdos, se trata justamente de que en reuniones como esta salgamos con buenas noticias y no con malas. Eso no es obvio, no es fácil, pero los invito y sé que el hecho de que estén acá es una muestra de aquello, que trabajemos de buena fe para que eso sea posible", declaró.

"UNA REUNIÓN DIFÍCIL Y TENSA"

Finalmente, la cita tuvo una extensión cercana a las dos horas, donde hubo recriminaciones de lado a lado. El Gobierno planteó reparos a las posturas extremistas que han observado en la UDI, principalmente en temas de seguridad; mientras la oposición planteó que el Presidente se encuentra más bien desconectado de la realidad.

Según algunos asistentes, las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo aseguraron que dichos como los del Mandatario respecto del fundador de RN Sergio Onofre Jarpa no se volverán a repetir. En tanto, Chile Vamos solicitó que se presenten querellas en el marco del caso convenios, y también poner al frente la agenda de probidad del Ejecutivo.

A la salida, la secretaria general de la UDI expresó que "si nosotros estamos aquí desde la UDI, desde Chile Vamos, tiene que ver con el sentido de responsabilidad más profundo que tenemos con nuestro país. Fue una reunión difícil, una reunión larga, una reunión tensa".

Respecto a la reforma previsional, Hoffmann indicó que "nosotros siempre hemos manifestado con sinceridad una línea roja que no es para la UDI ni para RN ni para Evópoli, es lo que habló la ciudadanía hace cerca de un año, y el tema de la propiedad de los fondos de los trabajadores es una línea roja para nosotros. El sentarse a una mesa implica ceder, por supuesto que implica ceder, pero en este tema puntual va a ser muy difícil".

Coincidió con la gremialista la ministra vocera, aunque valoró que al conversar fuera del foco de las cámaras, es posible "plantear de manera muy directa cuáles son nuestras diferencias, y también poniendo en el centro que, a pesar de ellas, somos capaces de hacer prevalecer el diálogo".

"La franqueza muchas veces lleva también a las tensiones, pero que son necesarias. Cuando somos claros y transparentes, las cosas avanzan más de lo que uno supone, y eso es lo que primó en esta ocasión", valoró Vallejo.

El Gobierno comprometió espacios de diálogo muy similares a los de esta mañana con otras fuerzas políticas, como Demócratas, la DC y el Partido Republicano.