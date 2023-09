El Presidente Gabriel Boric cuestionó a las multinacionales y al capital financiero en el marco de su participación en la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas.

En una alocución realizada en la mañana de este miércoles, el Mandatario dijo que "desgraciadamente lo que aquí se dice no es cierto. ¿Significa eso que los que estamos aquí presentes estamos mintiéndonos entre nosotros? No, pero el problema es que hay un sector minoritario de la sociedad, pero muy poderoso, que no se somete a estos debates ni a las reglas democráticas ni a los acuerdos que multilateralmente alcanzamos".

"Las multinacionales y el capital financiero también tienen que someterse a estas reglas y a este debate", sostuvo.

Boric añadió que "yo llamo desde Chile, como parte del sur global, a que también nos hagamos cargo de aquello y no nos contentemos solamente con los compromisos nacionales que adoptamos, que son muy importantes sin lugar a duda, pero no son suficientes".

El Mandatario tiene una ajetreada agenda en Nueva York, que ha incluido hasta el momento reuniones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y la presidenta de Perú, Dina Boluarte; mientras que se espera un próximo encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.