Boric se reunirá con Trudeau en Ottawa de camino a la Cumbre de las Américas

El Presidente Gabriel Boric visitará el próximo lunes 6 de junio Canadá, donde se reunirá con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Boric se trasladará a Ottawa, donde permanecerá unas pocas horas, aprovechando su asistencia a la Cumbre de las Américas, que este año se celebra en la ciudad estadounidense de Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio.

Entre otros temas, el Mandatario chileno y el primer ministro canadiense abordarán el cambio climático, la igualdad de género, las relaciones con las poblaciones indígenas y la guerra en Ucrania.

